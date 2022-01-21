Зато в пятёрку лидеров попал забайкальский моногород
Город Краснокаменск Забайкальского края вошёл в пятёрку моногородов с наибольшим количеством выданных кредитов по программе «Дальневосточная ипотека», сообщили в пресс-службе АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики».
Среди регионов ДФО лидерами программы в моногородах стали Республика Саха (Якутия), Приморский край и Амурская область. Первую пятёрку моногородов-лидеров по количеству выданных кредитов составляют:
Нерюнгри (Республика Саха (Якутия) – 132 кредита на 411,7 миллиона рублей;
Арсеньев (Приморский край) – 104 кредита на 313 миллионов рублей;
Мирный (Республика Саха (Якутия) – 66 кредитов на 208,7 миллиона рублей;
Краснокаменск (Забайкальский край) – 37 кредитов на 62 миллиона рублей;
Свободный (Амурская область) – 29 кредитов на 101 миллион рублей.
Таким образом, в лидерах упоминаются два северных города Якутии и город, соседствующего с Бурятией Забайкальского края.
Краснокаменск знаменит ещё тем, что в его окрестностях был в заточении Михаил Ходорковский, и в этом городе родилась светская львица Виктория Боня.
Бурятские моногорода в число лидеров этого рейтинга не вошли. Всего в Бурятии шесть моногородов (Северобайкальск, Селенгинск, Саган-Нур, Гусиноозёрск, Закаменск, Каменск).
Бурятские моногорода не отличились активностью с дальневосточной ипотекой
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