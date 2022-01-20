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В Бурятии создали условия для увеличения экспорта электроэнергии в Монголию

В Бурятии создали условия для увеличения экспорта электроэнергии в Монголию
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Технические возможности экспорта выросли на 40%

Энергетики обеспечили ввод в работу новых устройств противоаварийной автоматики на подстанции 220 кВ «Селендума». Это позволит энергосистеме Бурятии увеличить экспорт электроэнергии в Монголию, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики.

Подстанция «Селендума» входит в состав транзита 220 кВ, обеспечивающего параллельную работу энергосистемы Монголии с ЕЭС России.

Работы выполнялись по инициативе монгольской стороны для обеспечения увеличения суммарных объёмов межгосударственных поставок электроэнергии по транзиту «Гусиноозёрская ГРЭС – Селендума – Дархан».

Таким образом, пропускная способность сетевого транзита в Монголию увеличена на 100 МВт – до 345 МВт. Отмечается, что это не повлияет на объём передаваемой мощности для российских потребителей.

энергетика Монголия

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