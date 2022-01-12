 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Стало известно, каким будет новый город на Байкале

Стало известно, каким будет новый город на Байкале
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется строительство города-курорта мирового класса

На озере Байкал планируют построить новый город-курорт. Он будет создан на основе города Байкальск.

Недавно государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и КБ Стрелка представили цифровой мастер-план города Байкальск, сообщает РБК.

Документ охватывает все сферы — туристическую, транспортную, коммунальную и экологическую. Он реализован в виде интернет-портала, который доступен по адресу план.байкальск.рф.

Байкальск расположен на южном берегу Байкала, где основным градообразующим предприятием был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (закрыт в 2013 году). Байкальск планируют превратить в круглогодичный город-курорт мирового класса. Реализация проекта проходит по поручению президента России Владимира Путина.

Сообщается, что здесь появятся как многоэтажки, так и блокированные дома. Здания расположатся в окружении парков и будут включать в себя квартиры и апартаменты. Также в Байкальске возведут туристическую деревню во французском стиле и современный арт-квартал с пространствами для проведения выставок, лекций и мастер-классов.

Согласно мастер-плану, в новом городе появится множество новых отелей разной этажности и крупных гостиничных комплексов. Возведут SPA-комплекс, дайвинг-центр, скейтпарк, ретирит-комплекс, пчелиную ферму с современной инфраструктурой, лыжероллерную трассу, канатную дорогу, новую городскую площадь, а также Музей центра воды, несколько спортивных центров и торговый комплекс.

Кроме того, мастер-планом также предусмотрен снос аварийных зданий, а также реконструкция и капитальный ремонт улиц, дорог, школ, ресторанов, больниц, поликлиник и общественных пространств. В Байкальске возведут магистрали, трассы и общественные пространства с зонами отдыха, следует из материалов на сайте проекта.


Байкал Байкальск туризм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Стало известно, каким будет новый город на Байкале
Стало известно, каким будет новый город на Байкале
Экономика, 12.01.2022
Планируется строительство города-курорта мирового класса
Улан-удэнцев возмутила жадность продавцов квартир
Улан-удэнцев возмутила жадность продавцов квартир
Экономика, 12.01.2022
Горожан шокировали новые цены на однокомнатные квартиры
«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
«Согласен»: Путин одобрил квоты на вывоз угля из Бурятии
Экономика, 12.01.2022
Президент гарантировал вывоз на экспорт 9 млн тонн угля из Хакасии, Бурятии и Тувы
Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге
Бурятия заняла 49 место в туристическом рейтинге
Экономика, 12.01.2022
Республика вошла в «серебряную» группу рейтинга
В Бурятии в феврале вырастет маткапитал и ряд пособий
В Бурятии в феврале вырастет маткапитал и ряд пособий
Экономика, 11.01.2022
В феврале проиндексируют материнский капитал
Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать
Поставки бензина в Забайкальский край будут субсидировать
Экономика, 10.01.2022
Это должно сдержать рост цен на топливо
Экс-министр экономики Бурятии оценила, подешевеет ли бензин
Экс-министр экономики Бурятии оценила, подешевеет ли бензин
Экономика, 10.01.2022
Татьяна Думнова связывает возможное снижение цен на топливо с победой над коронавирусом
Жителей Бурятии возмутили цены на капусту
Жителей Бурятии возмутили цены на капусту
Экономика, 10.01.2022
Нынешние цены на капусту жители назвали «конскими»
Аналитики назвали 10 фактов о рынке труда в Бурятии
Аналитики назвали 10 фактов о рынке труда в Бурятии
Экономика, 10.01.2022
Эксперты назвали самые «дорогие» вакансии и самые сложные месяцы для поиска работы
Аналитики зафиксировали падение зарплат в Бурятии
Аналитики зафиксировали падение зарплат в Бурятии
Экономика, 29.12.2021
По темпам прироста зарплат ДФО занимает седьмое место в стране
В Бурятии подорожал основной набор новогодних продуктов
В Бурятии подорожал основной набор новогодних продуктов
Экономика, 28.12.2021
Встреча Нового года обойдётся жителям Бурятии дороже по сравнению с прошлым годом
Аналитики: В России одежда подорожала на 25%
Аналитики: В России одежда подорожала на 25%
Экономика, 28.12.2021
Рост цен ожидают и в следующем году
Шестая часть взрослого населения Бурятии — розничные инвесторы
Шестая часть взрослого населения Бурятии — розничные инвесторы
Экономика, 28.12.2021
Объём активов жителей Бурятии на счетах для инвестиций превышает 14 млрд

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^