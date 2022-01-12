Стало известно, каким будет новый город на Байкале

Планируется строительство города-курорта мирового класса



На озере Байкал планируют построить новый город-курорт. Он будет создан на основе города Байкальск.



Недавно государственная корпорация развития ВЭБ.РФ и КБ Стрелка представили цифровой мастер-план города Байкальск, сообщает РБК.



Документ охватывает все сферы — туристическую, транспортную, коммунальную и экологическую. Он реализован в виде интернет-портала, который доступен по адресу план.байкальск.рф.



Байкальск расположен на южном берегу Байкала, где основным градообразующим предприятием был Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат (закрыт в 2013 году). Байкальск планируют превратить в круглогодичный город-курорт мирового класса. Реализация проекта проходит по поручению президента России Владимира Путина.



Сообщается, что здесь появятся как многоэтажки, так и блокированные дома. Здания расположатся в окружении парков и будут включать в себя квартиры и апартаменты. Также в Байкальске возведут туристическую деревню во французском стиле и современный арт-квартал с пространствами для проведения выставок, лекций и мастер-классов.



Согласно мастер-плану, в новом городе появится множество новых отелей разной этажности и крупных гостиничных комплексов. Возведут SPA-комплекс, дайвинг-центр, скейтпарк, ретирит-комплекс, пчелиную ферму с современной инфраструктурой, лыжероллерную трассу, канатную дорогу, новую городскую площадь, а также Музей центра воды, несколько спортивных центров и торговый комплекс.



Кроме того, мастер-планом также предусмотрен снос аварийных зданий, а также реконструкция и капитальный ремонт улиц, дорог, школ, ресторанов, больниц, поликлиник и общественных пространств. В Байкальске возведут магистрали, трассы и общественные пространства с зонами отдыха, следует из материалов на сайте проекта.





