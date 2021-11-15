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Районы Бурятии всё же не лишатся статуса местностей Крайнего Севера

Районы Бурятии всё же не лишатся статуса местностей Крайнего Севера
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Глава Бурятии дал разъяснения по нашумевшему указу президента России

Под вечер 15 ноября жителей Бурятии успокоили по поводу нашумевшего указа Владимира Путина об исключении нескольких районов республики из перечня территорий Крайнего Севера. Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал этот указ чисто «техническим».

- Это технический указ о том, что перечень территорий, попадающих в категорию «районы крайнего Севера» будет утверждён постановлением правительства РФ отдельно. Это будет сделано до конца текущего года. То есть у нас не будет пробелов в нормативном регулировании. При этом в рамках этого перечня Бурятия только выиграет, - заявил Алексей Цыденов.

Разъяснения также дала министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова.

- По информации минэкономразвития, указом президента Российской Федерации от 12 ноября 2021 года № 651 с 1 января 2022 года признаются утратившим силу акты, регламентирующие отнесение территорий к районам Крайнего Севера, в силу неточностей в административно-территориальном делении субъектов Российской Федерации, в связи с чем и принято решение об издании актуализированных актов, - сообщила Кочетова.

Как выяснилось, в настоящее время в правительстве России находится на утверждении проект постановления «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера».

- В нём учтены районы Республики Бурятия в прежнем составе и с учетом «городского округа «город Северобайкальск», - сообщила Екатерина Кочетова.

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня появилась информация о подписанном Путиным указе об отмене указ Ельцина №295 «О неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР». Именно этим указом с 1992 года Баргузинский, Курумканский и Окинский районы Бурятии приравнены к районам Крайнего Севера. Жителей республики немало встревожила возможная потеря северных льгот. Теперь же, как следует из свежих комментариев главы Бурятии и министра экономики, волноваться жителям, не стоит.


глава Бурятии север

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