Бурятию исключили из списка местностей, приравненных к Крайнему Северу

Путин отменил указ Ельцина, касающийся Бурятии



Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина №295 «О неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР». Именно этим указом с 1992 года Баргузинский, Курумканский и Окинский районы Бурятии были приравнены к районам Крайнего Севера.



Соответствующий указ Владимир Путин подписал 12 ноября. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.



Уточняется, что сделано это в рамках изменений в стратегии развития Арктической зоны РФ. Также из списка местностей, приравненных к территории Крайнего Севера, удалены Карелия, Коми и Коми-Пермятский автономный округ Пермского края.



В Бурятии пока нет официальных комментариев по указу. Сообщается, что в правительстве республике выясняют, что последуют за этим решением. Для других регионов произошедшее также стало неожиданностью.

