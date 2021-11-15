Путин отменил указ Ельцина, касающийся Бурятии
Президент Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина №295 «О неотложных мерах по государственной поддержке экономики Бурятской ССР». Именно этим указом с 1992 года Баргузинский, Курумканский и Окинский районы Бурятии были приравнены к районам Крайнего Севера.
Соответствующий указ Владимир Путин подписал 12 ноября. Документ вступит в силу 1 января 2022 года.
Уточняется, что сделано это в рамках изменений в стратегии развития Арктической зоны РФ. Также из списка местностей, приравненных к территории Крайнего Севера, удалены Карелия, Коми и Коми-Пермятский автономный округ Пермского края.
В Бурятии пока нет официальных комментариев по указу. Сообщается, что в правительстве республике выясняют, что последуют за этим решением. Для других регионов произошедшее также стало неожиданностью.
Бурятию исключили из списка местностей, приравненных к Крайнему Северу
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