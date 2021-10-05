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За неделю через Бурятию провезли три тонны парагвайского мяса

За неделю через Бурятию провезли три тонны парагвайского мяса
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
На станциях Улан-Удэ и Заудинский досмотрено около 500 тонн животноводческой продукции

С 25 сентября по 4 октября государственные инспекторы управления Россельхознадзора на станциях Улан-Удэ и Заудинский досмотрели 466 тонн продукции при её экспорте и внутрироссийских перевозках.

При экспорте в Монголию проконтролирована перевозка 71 тонна молочной продукции.

При внутрироссийских перевозках досмотрено 35 тонн куриных, 41 тонна свиных, одна тонна мясных полуфабрикатов, 107 тонн мяса птицы, две тонны свинины, восемь тонн говядины, 48 тонн мясных консервов, четыре тонны крабовых палочек из России, 14 тонн мяса птицы из Бразилии, шесть тонн говяжьих субпродуктов из Парагвая, шесть тонн говяжьих субпродуктов и три тонны конины из Аргентины, одна тонна рыбы из Чили, две тонны рыбы из Турции, 117 тонн молочной продукции из Беларуси.

Нарушений не выявлено, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.
Россельхознадзор

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