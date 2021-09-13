В России до 2030 года введут цифровой рубль

Об этом говорится в представленной минфином РФ стратегии развития финансового рынка



До 2030 года Центробанк запустит цифровой рубль. Это будет третья форма денег наряду с наличными и безналичными.



Об этом говорится в представленной минфином РФ стратегии развития финансового рынка до 2030 года, сообщает ТАСС.



В стратегии отмечается, что введение цифрового рубля будет способствовать дальнейшему развитию платёжной инфраструктуры, повышению конкуренции и распространению новых инновационных финансовых инструментов, а также росту доступности и сокращению стоимости услуг для граждан и бизнеса.



- Согласно документу, в условиях запуска цифрового рубля и развития платёжных инструментов правительство РФ и Банк России продолжат противодействовать использованию денежных суррогатов с учётом того, что оно несёт высокие риски для граждан, а также может затруднять эффективное проведение макроэкономической политики, направленной на формирование благоприятных экономических условий, - отмечает ТАСС.



