Переписано более 133 тысяч личных подсобных хозяйств
В Росстате проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В Бурятии переписано 133,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Также обследованы сельскохозяйственные организации – 152, крестьянско-фермерские хозяйства - 1406 и некоммерческие объединения – 557, сообщили в Бурятстате.
В Бурятии для сбора сведений об объектах микропереписи было привлечено 277 переписчиков и 46 инструкторов.
В целом по России уже сейчас проверены данные по 32 тысячам сельскохозяйственных организаций, 106 тысячам крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей страны, 58 тысячам некоммерческих товариществ и 15 миллионам личных подсобных хозяйств. И всё же говорить об итогах ещё рано.
- Мы фотографируем текущие явления. Предварительные данные пока что нельзя сравнивать с данными Сельскохозяйственной переписи 2016 года, но тенденция уже видна. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество уменьшается, но площадь растёт. Нам удалось отследить переход земель личных хозяйств в новый юридический статус, - отметила начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова.
В Бурятии проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи
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