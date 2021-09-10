 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

10 сентября

09 сентября

Популярное

В Бурятии проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи

В Бурятии проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи
Экономика,  Фото:Сергей Тарасенко
Переписано более 133 тысяч личных подсобных хозяйств

В Росстате проанализировали ход сельскохозяйственной микропереписи 2021 года. В Бурятии переписано 133,3 тыс. личных подсобных хозяйств. Также обследованы сельскохозяйственные организации – 152, крестьянско-фермерские хозяйства - 1406 и некоммерческие объединения – 557, сообщили в Бурятстате.

В Бурятии для сбора сведений об объектах микропереписи было привлечено 277 переписчиков и 46 инструкторов.

В целом по России уже сейчас проверены данные по 32 тысячам сельскохозяйственных организаций, 106 тысячам крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей страны, 58 тысячам некоммерческих товариществ и 15 миллионам личных подсобных хозяйств. И всё же говорить об итогах ещё рано.

- Мы фотографируем текущие явления. Предварительные данные пока что нельзя сравнивать с данными Сельскохозяйственной переписи 2016 года, но тенденция уже видна. Часть сельхозорганизаций и фермерских хозяйств расширяется: их общее количество уменьшается, но площадь растёт. Нам удалось отследить переход земель личных хозяйств в новый юридический статус, - отметила начальник управления статистики сельского хозяйства и окружающей природной среды Росстата Наталья Шашлова.

Бурятстат сельское хозяйство перепись

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии подорожала аренда частных домов
В Бурятии подорожала аренда частных домов
Экономика, 09.09.2021
Аналитики назвали среднюю цену, за которую можно снять дом в Бурятии
В Бурятии ожидают дальнейший рост цен на стройматериалы
В Бурятии ожидают дальнейший рост цен на стройматериалы
Экономика, 08.09.2021
Строительные компании жалуются на недостаток квалифицированных рабочих
Индийские туроператоры заинтересовались поездками в Бурятию
Индийские туроператоры заинтересовались поездками в Бурятию
Экономика, 08.09.2021
Достигнута договорённость организовать ознакомительный тур в республику для пяти крупнейших туроператоров
Прожиточный минимум в Бурятии подрастёт на 2,5%
Прожиточный минимум в Бурятии подрастёт на 2,5%
Экономика, 07.09.2021
Прожиточный минимум в Бурятии оказался выше, чем в Иркутской области
Бурятия получит 96 млн на очистные в Выдрино
Бурятия получит 96 млн на очистные в Выдрино
Экономика, 07.09.2021
Финансирование придёт из резервного фонда правительства РФ
За неделю из Бурятии в Монголию отправили более 300 тонн продуктов
За неделю из Бурятии в Монголию отправили более 300 тонн продуктов
Экономика, 06.09.2021
В соседнюю страну вывозят мясо, мёд, яйца и молочную продукцию
Бурятия и Алтай договорились о сотрудничестве
Бурятия и Алтай договорились о сотрудничестве
Экономика, 03.09.2021
Республики будут совместно развивать сельское хозяйство и науку
Улан-Удэнский авиазавод поставит четыре вертолёта МЧС
Улан-Удэнский авиазавод поставит четыре вертолёта МЧС
Экономика, 03.09.2021
Вертолёт Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах
В Бурятии начнут осваивать ещё одно месторождение флюоритов
В Бурятии начнут осваивать ещё одно месторождение флюоритов
Экономика, 03.09.2021
Объём инвестиций превысил 3,5 млрд рублей
В Бурятии направят 270 миллионов на ликвидацию последствий паводка
В Бурятии направят 270 миллионов на ликвидацию последствий паводка
Экономика, 03.09.2021
На данный момент в республике затоплено 114 домов
В Улан-Удэ построят две новые школы
В Улан-Удэ построят две новые школы
Экономика, 02.09.2021
Инвестиции в строительство школ составят до 2,5 млрд рублей
Ищущие работу школьники Бурятии просят большую зарплату
Ищущие работу школьники Бурятии просят большую зарплату
Экономика, 01.09.2021
В Бурятии представили топ вакансий, подходящих для школьников
В Бурятии установлен тариф на авиабилет в Баунтовский район
В Бурятии установлен тариф на авиабилет в Баунтовский район
Экономика, 31.08.2021
Большая часть стоимости билета субсидируется из республиканского бюджета  
Жители Бурятии накопили десятки миллиардов рублей
Жители Бурятии накопили десятки миллиардов рублей
Экономика, 30.08.2021
Общая сумма вкладов на банковских счетах жителей Бурятии растёт

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^