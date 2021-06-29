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Жители Дальнего Востока рассказали, сколько денег тратят на еду

Жители Дальнего Востока рассказали, сколько денег тратят на еду
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
У большинства тех, кто работает удалённо, расходы на еду снизились

Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди жителей Дальневосточного федерального округа, в том числе из Бурятии. Аналитики выяснили, изменились ли расходы на питание у тех, кто работает удалённо.

51% жителей Дальнего Востока ежемесячно тратят на еду лично для себя до 10 тысяч рублей, ещё 31% - до 20 тысяч рублей, 4% - свыше 30 тысяч, остальные затруднились ответить.

При этом 45% из тех, кто сейчас работает удалённо (таких, по данным опроса, в ДФО около 17%), отмечают, что их расходы на питание сократились по сравнению с периодом работы из офиса. У 18%, наоборот, эти расходы выросли, а у 28% остались без изменений.

- Интересно, что лишь 26% опрошенных «удалёнщиков» скучают по совместным обедам с коллегами, 71% подобных эмоций не испытывают, - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.

Ранее опрос hh.ru показал, что еда является самой большой статьей расходов для 95% жителей Дальневосточного федерального округа. 
продукты питания заработная плата
 
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