Алексей Козлов назвал главные вызовы для Улан-Удэнского авиазавода

Новый управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов дал первое интервью в новом статусе
Как сообщал «Байкал-Dailу», на Улан-Удэнском авиационном заводе произошла смена руководства. Прежний бессменный руководитель Леонид Белых, занимавший этот пост с 1998 года, получил новую должность. Он стал заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России». Управляющим директором авиазавода назначен Алексей Козлов. До этого он занимал пост первого заместителя управляющего директора по экономике и финансам.
Алексей Козлов дал «Байкал-Dailу» первое интервью в новом статусе.
- Алексей Владимирович, какие основные задачи вы видите для себя в качестве нового управляющего директора У-УАЗ?
- Первостепенная задача, которую ставит перед нами руководство Госкорпорации Ростех, холдинга «Вертолёты России» – поддержать заданный темп модернизации завода – как с точки зрения продукции, так и с точки зрения технологических процессов. Уже инициирован ряд проектов, которые нужно довести до логического завершения. Это офшорный вертолёт Ми-171А3, который мы будем представлять на авиасалоне МАКС-2021. Опытный образец уже готов, но это только первый шаг, нам нужно довести эту машину до контракта и серийного выпуска. Мы видим этот вертолёт основной платформой для развития нашего модельного ряда. Также у нас есть Ка-226Т – новый продукт, на котором мы будем базироваться, планируя нашу производственную программу в будущем. По перспективному модельному ряду сейчас обсуждаются стратегические задачи всего холдинга, наша задача – логично встроиться и выбрать те ниши, за которые мы возьмемся, чтобы быть в них лидерами.
Помимо новых моделей перед нами, как и перед всей промышленностью, сегодня стоит задача по цифровизации. Мы понимаем, что за этим будущее, и реализуем стратегию по автоматизации производства. Также важное место в наших планах занимает вопрос развития инфраструктуры. Мы уже провели модернизацию наших основных корпусов, где-то это был капитальный ремонт, а где-то – строительство новых объектов, которые кардинально меняют технологические циклы, перенося их на новые площадки.
Завод будет важной частью стратегии технологического развития холдинга, сегодня сформирован целый пул проектов, которые реализуются в виде центров компетенций и специализаций. Мы наметили для себя путь на ближайшие три года, провели хорошую подготовку производства и теперь готовы взять на себя централизацию переделов по органическому стеклу – не только по холдингу, но и в масштабах всего Ростеха.
- Как вы считаете, почему именно сейчас было принято решение о повышении Леонида Белых и вашем назначении на его должность?
- В Ростехе меняется концепция производственной цепочки. Мы уже не работаем автономно, мы входим в большую кооперацию с предприятиями холдинга «Вертолёты России». Если посмотреть на наши новые продукты – Ми-171А3 и Ка-226Т – то мы видим, что даже являясь головным производителем, Улан-Удэнский авиационный завод обеспечивает загрузку других предприятий холдинга. Задачи заводов пересматриваются и трансформируются, и в этой новой логике уже нужно управлять не отдельными предприятиям, а целыми кооперационными цепочками, которые постоянно расширяются. Все эти процессы должны быть взаимосвязаны, потому что недоработка на одном из направлений может привести к невыпуску продукции, срыву сроков по контрактам и так далее. Для решения этих сложнейших задач на уровне холдинга руководство «Вертолётов России» выбрало Леонида Яковлевича, поскольку он обладает богатым опытом и как никто другой понимает все производственные процессы на авиастроительном предприятии.
- С какими показателями завод закончил 2020 год? Повлияла ли на них пандемия коронавируса? Каковы планы на 2021 год?
- Коронавирус повлиял на все предприятия в России, да и во всём мире, но мы справлялись с этими трудностями, а не использовали их в качестве оправданий. Сегодня у нас на заводе многие уже привились, часть сотрудников, к сожалению, переболела, но теперь имеет антитела. Мы призываем всех к тому, чтобы сделать выбор в пользу прививки и быть независимым от обстоятельств пандемии, и речь идет не только о нашей работе, но и о заботе о своем здоровье и здоровье своих родных и близких.
Что касается итогов, то мы закончили 2020 год неплохо, с ростом показателей как по выручке, так и по чистой прибыли. Также есть небольшой рост по производству – в прошлом году мы выпустили более 60 вертолётов.
- Что, на ваш взгляд, требует вашего первостепенного внимания в новой должности, на чем планируете сконцентрировать усилия в ближайшее время?
- В первом полугодии мы приложили большие усилия, чтобы сделать новые продукты и продемонстрировать на авиасалоне МАКС то, чего мы достигли по новым моделям – Ми-171А3 и Ка-226Т. Сейчас основная задача до конца года – выдержать план, сдать все законтрактованные вертолёты – всего более 80 машин. Также за эти шести месяцев мы должны ещё раз сверить и утвердить те задачи, которые стоят перед заводом на следующие пять лет.
Ещё одна ключевая задача, на которую обратило внимание руководство холдинга, - это продолжение работы по улучшению условий труда и быта работников завода. За последние несколько лет под руководством Леонида Яковлевича нам удалось достичь многого, введены в эксплуатацию новая электрическая подстанция, логистический комплекс, окрасочный цех. Проведена реконструкция гальванического цеха и заготовочно-штамповочного производство, установлено новое оборудование в котельной. С марта этого года начал свою работу здравпункт, где наши работники проходят регулярные медосмотры, а также тестируются на наличие коронавируса по прибытии из командировок. Нам нужно довести эту работу до конца и выполнить реконструкцию летно-испытательной станции, построить современный инженерно-технический центр и новую столовую для персонала.
- Какие основные вызовы, как вам кажется, стоят перед Улан-Удэнским заводом в долгосрочной перспективе? Как вы собираетесь с ними работать?
- Как я уже говорил, наши задачи на долгосрочную перспективу – это расширение цифровизации производства, а также утверждение и реализация стратегии развития по инфраструктурным проектам. Кроме того, до конца года нам нужно на стратегических совещаниях в холдинге и госкорпорации утвердить нашу нишу в кооперации и перспективном модельном ряде «Вертолётов России».
Особое внимание мы будем уделять кадровой политике. Мы зачастую сталкиваемся с нехваткой высококвалифицированных технических специалистов, и понимаем, что одномоментно эту проблему не решить, поэтому уже сегодня реализуем совместные проекты по привлечению молодёжи в авиастроение, такие как «Крылья Ростеха», развиваем специализированные направления в крупных профильных вузах, например, в МАИ. Для привлечения кадров будем и дальше активно пользоваться теми преференциями, которые есть у Республики Бурятия как у субъекта Дальневосточного федерального округа. Также нужно показать на деле, что загрузка есть, завод развивается, в модернизацию предприятия инвестируются большие ресурсы – тогда сегодняшние школьники и студенты будут стремиться получить профильные заводские специальности, вкладывать в это свое время и силы.
- Планируются ли новые кадровые перестановки на заводе в связи с вашим назначением?
- Какие-то точечные перестановки возможны, но в целом я считаю, что у нас сформирована хорошая команда с большим потенциалом, поэтому никаких глобальных изменений не будет.
Алексей Козлов назвал главные вызовы для Улан-Удэнского авиазавода
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Новый управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Алексей Козлов дал первое интервью в новом статусе
Бессменный управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых покинул этот пост
91% жителей Дальнего Востока планируют свой бюджет
Экономика, 22.06.2021
Рейтинг возглавило предложение для программиста
Экономика, 21.06.2021
Ремонт обошёлся в 7,8 млн
Ремонт начался в 2018 году
Жители Бурятии покупают автомобили, стоимость которых равна их годовой зарплате
Только 7% подрабатывающих респондентов в СФО и ДФО зарегистрированы как самозанятые
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко обсудил с Алексеем Цыденовым реализацию туристического нацпроекта в Бурятии
Те, кто не намерен соглашаться на меньшую зарплату, уверены в своей востребованности
С начала года на борьбу с коронавирусом Бурятия направила более 750 млн рублей
В Бурятии объяснили, почему хлебопёки смогли сдержать цены
Общая площадь кошения травы превысит 570 тыс кв. м.
Премию муниципалитеты получат за увеличение доходов
Загруженная дорога на Верхней Берёзовке давно нуждалась в ремонте