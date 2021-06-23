На Улан-Удэнском авиазаводе сменился руководитель

Бессменный управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых покинул этот пост



Алексей Козлов назначен новым управляющим директором Улан-Удэнского авиационного завода. До этого он занимал пост первого заместителя управляющего директора по экономике и финансам



Прежний бессменный руководитель Леонид Белых, занимавший эту должность с 1998 года, получил новую должность. Он стал заместителем генерального директора холдинга «Вертолёты России», сообщили в пресс-службе авиазавода.



В ходе встречи с рабочим коллективом Улан-Удэнского авиационного завода генеральный директор «Вертолётов России» Андрей Богинский представил Алексея Козлова в качестве нового управляющего директора сотрудникам предприятия и главе Бурятии Алексею Цыденову. Глава также присутствовал на мероприятии.



- Прежде всего, хотел бы поблагодарить Леонида Яковлевича за его вклад в развитие Улан-Удэнского авиационного завода. Пройдя путь от сборщика-электромонтажника до руководителя завода, он смог превратить У-УАЗ в один из флагманов российского вертолетостроения. Не сомневаюсь, что в должности заместителя генерального директора «Вертолётов России» Леонида Яковлевича ждет непременный успех, а Алексею Владимировичу я хотел бы пожелать удачи на новом посту. Планка задана высокая, он перехватывает управление в горячий период, когда завод обеспечен большим количеством заказов, и основная цель до конца года – неукоснительно выполнить все обязательства перед заказчиками, в том числе по гособоронзаказу, – отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.



Он добавил, что ещё одной ключевой задачей для нового управляющего директора завода считает продолжение работы по улучшению условий труда и быта работников завода. Под руководством Леонида Белых за последние несколько лет на У-УАЗ были построены новая электрическая подстанция, логистический комплекс, окрасочный цех, реконструированы заготовочно-штамповочное производство и гальванический цех.



С марта этого года на предприятии начал функционировать здравпункт, где проводятся регулярные медицинские осмотры работников, а также тестирование прибывших из командировок сотрудников на наличие коронавируса.



- Эту работу необходимо довести до конца, на очереди –реконструкция летно-испытательной станции, а также строительство современного инженерно-технического центра и новой столовой для персонала, – подчеркнул генеральный директор «Вертолётов России».



Выступая перед коллективом У-УАЗ, Андрей Богинский также напомнил, что в последние годы перед холдингом стояла задача по наращиванию доли гражданской продукции. Улан-Удэнский авиазавод внёс значительный вклад её решение: здесь было произведено больше половины из 280 гражданских вертолетов, выпущенных холдингом за последние 5 лет.



Следующим логичным этапом развития холдинга, по словам Богинского, станет расширение межзаводской кооперации и выстраивание новых производственных цепочек с использованием цифровых технологий. Курированием этих вопросов на уровне холдинга займется Леонид Белых - в качестве заместителя генерального директора по межзаводской кооперации.



Также Леонид Белых станет советником генерального директора Госкорпорации Ростех Сергея Чемезова на общественных началах.



- На примере новейшего вертолета Ми-171А3, который собирался при участии трех крупных заводов холдинга – КВЗ, ААК «Прогресс» и У-УАЗ – мы увидели, что широкая межзаводская кооперация сегодня возможна, за ней будущее. Такой подход с использованием цифровой документации позволяет нам равномерно распределить производственную загрузку и наиболее эффективно использовать созданные на предприятиях центры компетенций и специализаций. Теперь перед нами стоит задача масштабировать этот подход на все производственные площадки холдинга, чтобы они работали как единый, слаженный механизм, – сказал Леонид Белых.



- Леонид Яковлевич Белых стал директором в самое сложное и непростое время. Тогда мы все, работники завода, ждали чуда, и Леонид Яковлевич сумел не только выстоять, но и своими решительными и очень умными действиями вывести завод в лидеры российского вертолетостроения. Он поверил нам, а коллектив поверил ему. Он всегда показывал себя достойным, открытым и честным партнером в коллективных переговорах. Мы учились у него не принимать скоропалительных решений, думать на перспективу. Надеюсь, что у нас это был взаимный процесс, и он тоже учился у коллектива. Знаю, что, даже получив новое назначение, он не станет обделять предприятие вниманием и по-прежнему будет решать наши проблемы. Уверена, что наша команда с новым руководителем будет ставить самые амбициозные цели и выполнять все необходимые задачи, – отметила председатель первичной профсоюзной общественной организации У-УАЗ Татьяна Сабаева.



Новый управляющий директор У-УАЗ Алексей Козлов трудится на заводе с 2014 года, ранее он занимал должность первого заместителя управляющего директора по экономике и финансам. До прихода на Улан-Удэнский авиационный завод он занимал различные должности в «Вертолётной сервисной компании», на Уральском заводе гражданской авиации и Московском радиотехническом заводе. В 2008 году Алексей Владимирович окончил Высшую школу экономики по специальности «Государственное и муниципальное управление».



- В первом полугодии мы приложили большие усилия, чтобы продемонстрировать на авиасалоне МАКС наш прогресс по новым для завода проектам – Ми-171А3 и Ка-226Т. Сейчас наша основная задача до конца года – выдержать план, сдать все законтрактованные вертолеты – всего более 80 машин. Благодаря усилиям Леонида Яковлевича у нас на заводе сформирована сильная команда с высоким потенциалом, и я уверен, что эта задача нам по плечу, – заявил Алексей Козлов.



Справка:



Леонид Белых родился 23 ноября 1950 года в селе Бичура в Бурятии. Учился в Улан-Удэнском авиационном техникуме, который окончил в 1969 году. Затем проходил службу в рядах Советской армии.



В 1969 году начал работать на авиазаводе сборщиком-электромонтажником. Работал мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера.



С 1996 года Леонид Белых - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту. В 1998 году назначен на должность генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод». Покинул этот пост в июне 2021 года.



В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Президент» в рамках повышения квалификации управленцев высшего звена. В 2004 году избран президентом Союз промышленников и предпринимателей Бурятии. Также является депутатом Народного Хурала.



