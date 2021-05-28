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В Бурятии уменьшился пассажиропоток в транспорте

В Бурятии уменьшился пассажиропоток в транспорте
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Снижение зафиксировано за первые четыре месяца года

Бурятстат сообщил о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. С чем это связано, пока неясно; возможно, причина в росте числа личных автомобилей у жителей.

- В январе-апреле 2021 года автомобильным транспортом общего пользования юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах, перевезено 14,4 млн. пассажиров. Это на 13,8% меньше января-апреля 2020 года, - сообщили в Бурятстате.

Пассажирооборот автомобильного транспорта в январе-апреле 2021 года составил 334,3 млн. пасс.- км и уменьшился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 15,3%.
общественный транспорт
 
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