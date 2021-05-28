В Бурятии уменьшился пассажиропоток в транспорте

Снижение зафиксировано за первые четыре месяца года



Бурятстат сообщил о снижении пассажиропотока в общественном транспорте. С чем это связано, пока неясно; возможно, причина в росте числа личных автомобилей у жителей.



- В январе-апреле 2021 года автомобильным транспортом общего пользования юридических лиц и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими пассажирские перевозки на регулярных автобусных маршрутах, перевезено 14,4 млн. пассажиров. Это на 13,8% меньше января-апреля 2020 года, - сообщили в Бурятстате.



Пассажирооборот автомобильного транспорта в январе-апреле 2021 года составил 334,3 млн. пасс.- км и уменьшился по сравнению с январем-апрелем прошлого года на 15,3%.

