На севере Бурятии кончаются продукты, а школьную форму везут лодками

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Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе так и не разрешилась

Ситуация с авиаперевозками в Баунтовском районе Бурятии остаётся без изменений. Жители отдалённых посёлков по-прежнему оторваны от «большой земли».

Месяц без изменений

Как сообщил «Байкал-Daily», обычно самолёты в отдалённые баунтовские посёлки начинали летать после таяния снега, а до этого люди передвигаются по зимней дороге – по замёрзшим рекам и озёрам. В этом году регулярное авиасообщение отсутствует, из-за чего люди оказались в «блокаде».

После первой публикации о проблеме баунтовцев прошёл почти месяц. Местная жительница Екатерина, оказавшаяся заложником ситуации, рассказала «Байкал-Daily», что регулярные авиарейсы так и не возобновились.

Екатерина в связи со сложной беременностью в конце прошлого года отправилась в Нижнеангарск, чтобы там родить ребёнка. После рождения она планировала вернуться домой, но не получилось из-за отсутствия авиасообщения. Девушка регулярно обращается в Росавиацию, республиканский минтранс и в районную администрацию, но «показания не сходятся», не без иронии говорит Екатерина.

- Росавиация говорит, что не выделили субсидию авиакомпании, министерство транспорта говорит: «Мы всё выделили, мы бы готовы выдели ещё, но они больше не просили». В Баунтовском районе говорят, что «решим, скоро полетят, подождите», - рассказала Екатерина.

Вот недавно ей пообещали, что вскоре состоится первый рейс. Девушка приехала к родственникам в посёлок Романовка в Баунтовском районе, но домой так до сих пор и не попала.

- Нам пообещали, что самолёт полетит. Нас уверили, что 13 числа пройдёт коллегия, 14-го будет первый рейс. Мы к этому времени и приехали в район, 12 числа мы были в Баунтовском районе. А получается, что ситуация такая же, - рассказала девушка.

Доставка школьной формы лодкой

Из-за отсутствия авиаперевозок опустели полки магазинов. Житель посёлка Уакит записал наглядное видео: на витрине в основном консервы, сухие смеси для супа и немного круп.

- Все полки голые. Одно только спиртное: пиво, водка, портвейн. Никаких пряников, конфет тоже нет. Круп тоже мало, - резюмировал сельчанин.


Через две недели начинается учебный год. По словам Екатерины, в магазинах напряжённая ситуация со школьной формой, канцелярией и другими ученическими принадлежностями.

Она рассказала, как односельчане заказывали для третьеклассницы необходимые товары.

- Им привозили лодкой канцелярию, рабочие тетради, школьную форму, - рассказал Екатерина.

А если форма не подойдёт, «значит не повезло».

«А воз и ныне там»

В прошлый раз одной из проблем с авиаперевозками называлось то, что взлётно-посадочные полосы заросли кустами. Но с этим местные власти справились.

- В целях подтверждения готовности посадочных площадок для безопасного выполнения полётов министерством совместно с администрацией МО «Баунтовский эвенкийский район» и ООО «Аэросервис» проводится обследование указанных площадок. По метеоусловиям осмотр и обследование посадочных площадок организован проездом вездеходом и водным транспортом, - сообщили «Байкал-Daily». в пресс-службе республиканского министерства транспорта.

Уже обследована и принята посадочная площадка в посёлке Уакит, запланированы выезды по посёлках Усть-Джилинда и Варваринский.

На самый важный вопрос, когда же будут возобновлены полёты, в минтрансе сообщили, что пока не могут назвать точную дату.




Баунтовский район авиаперевозки
 
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