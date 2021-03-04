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Правительство Бурятии купит акции дальневосточной авиакомпании

Правительство Бурятии купит акции дальневосточной авиакомпании
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Планируется приобретение более 38 тысяч акций

Правительство Бурятии приобретёт в собственность 5% акций объединённой дальневосточной авиакомпании «Аврора». Об этом говорится в постановлении от 2 марта.

«Приобрести в государственную собственность Республики Бурятия 38 861 штуку обыкновенных акций акционерного общества «Авиакомпания «Аврора», номинальной стоимостью 10 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска: № 1-01-32509-F от 17.03.2006, что составляет 5% уставного капитала Общества», - говорится в документе.

До 10 марта минтрансу Бурятии поручено подготовить пакет документов, необходимых для приобретения акций. Кроме того, планируется внести соответствующие изменения в закон о республиканском бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы.

В постановлении говорится о том, что делается это в целях обеспечения транспортной доступности удалённых и труднодоступных районов Дальнего Востока.

Объединённая дальневосточная авиакомпания создаётся по поручению президента Владимира Путина. В дальневосточную авиакомпанию войдут все регионы ДФО, сейчас как раз идёт подписание соглашение о покупке акций. ТАСС сообщает, что в капитал компании войдут Сахалинская область (50% минус 1 акция), ещё десять регионов Дальневосточного федерального округа в равных долях (по 5%) и государство («золотая акция»). Для этого регионы передадут 25% плюс 1 акцию в принадлежащих им авиакомпаниях в собственность или управление сахалинской «Авроре».

Планируется, что объединённая авиакомпания будет перевозить около 2 млн пассажиров в год.


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