Подход к будущему мосту через Селенгу так застроили, что денег на выкуп жилья не хватит
Глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня во время прямого эфира в YouTube ответил, когда же появится новый мост через Селенгу, способный разгрузить движение с Левого берега. Глава дал понять, что в ближайшие годы его точно не будет.
- Мост через Селенгу был в генплане. Но все подходы застроили частными домами. Когда смотрели план, то поняли, что выкуп этого застроенного участка получается едва ли не дороже, чем сам мост, - пояснил Алексей Цыденов.
По его словам, вопрос о строительстве этого моста будет возможен только после ввода в строй третьего моста через Уду. Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданное строительство началось в апреле этого года. Федеральный бюджет выделил 7,5 миллиардов рублей. Глава напомнил, что финансирование изыскали только благодаря решению президента Владимира Путина.
Что касается ещё одного моста через Селенгу, то его возводить когда-нибудь точно придётся в связи с ростом населения в левобережной части города, а также приростом Иволгинского района.
- Проблемы будут, пока есть только одно узкое горлышко. Проблема эта не ближайших годов, но рано или поздно придётся её вынужденно решать, - сказал Алексей Цыденов.
Новый мост через Селенгу в Улан-Удэ появится не скоро
Экономика, Фото:
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