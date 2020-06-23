Новый мост через Селенгу в Улан-Удэ появится не скоро

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В Улан-Удэ присоединят к электросетям новую школу Экономика, Сегодня, 23 июня, состоялось выездное заседание под руководством главы Республики Бурятия Алексея Цыденова, в котором принимал участие директор «Россети Сибирь» в Бурятии Сергей Козлов