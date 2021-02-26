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В Бурятии приостановили строительство тепличного комплекса

В Бурятии приостановили строительство тепличного комплекса
Экономика,  Фото:предоставлено жителем Гусиноозёрска
Жители Гусиноозёрска забили тревогу из-за демонтажа объектов тепличного комплекса

Жители Гусиноозёрска забили тревогу по поводу планируемого ранее строительства тепличного комплекса. Уже возведённые объекты начали демонтировать.

- Они сейчас демонтируют, всё вывозят. Выкопаны ямы. Там закопано столько железа, там же 29 гектаров, больше половины – железа закопано, то есть столбики железные, тепличный фундамент. Разрыто всё, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель Юрий.


Он отмечает, что люди очень ждали строительства и запуска комплекса, поскольку работы в районе мало.

- Люди у нас без работы, здесь у нас 41 тысяча человек населения живёт в Селенгинском районе. И работы нет, один ГРЭС работает. А люди ждали, - добавляет житель Гусиноозёрска.

Сейчас, по его словам, вывозится техника. «Барак разбирается», - говорит Юрий, имея в виду общежитие для работников.


«Инвестор прилагает все усилия»

Ситуацию с демонтажем прокомментировал министр промышленности, торговли и инвестиций Бурятии Антон Виноградов. Он пояснил, что в реализацию проекта были внесены коррективы.

- Действительно, пандемия и ограничительные меры внесли существенные коррективы в реализацию проекта. В 2019 году в Россельхозбанке было принято положительное решение об открытии кредитной линии на первую очередь строительства в размере 2,247 млрд. руб. с отлагательными условиями. На данный момент заявка банком пересматривается, - рассказал он «Байкал-Daily».

Министр подтвердил, что на днях подрядная организация с территории застройки вывезла бетонно-растворный узел. Его планируется использовать на другом объекте.

Судя по всему, пока речи об окончательном сворачивании инвестпроекта нет.

- Сейчас инвестор прилагает все усилия по открытию финансирования. По информации инвестора, на данный момент в реализацию проекта вложено около 500 млн. рублей, - продолжил Антон Виноградов.

Глава минпромторга Бурятии напомнил, что данный проект предусматривает создание тепличного хозяйства по круглогодичному выращиванию огурцов и помидоров в закрытом грунте в Гусиноозёрске в объёме до 9,7 тыс. тонн в год.

Озвучивались большие планы

В октябре 2020 года сообщалось, что Фонд развития Дальнего Востока и Арктики инвестирует в строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» порядка 2 миллиардов рублей.

В рамках первой очереди в Гусиноозёрске планировалось построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди ожидался как раз в 2021 году. Вторая очередь включала теплицы площадью 18,4 гектаров, ввод в эксплуатацию – 2022-2023 годы. Общий объём инвестиций в проект оценилвался до 9,2 миллиардов рублей. Озвучивалось, что на предприятии планировалось 510 новых рабочих мест.


инвестиционные проекты тепличное хозяйство
 
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