В Бурятии приостановили строительство тепличного комплекса

- Они сейчас демонтируют, всё вывозят. Выкопаны ямы. Там закопано столько железа, там же 29 гектаров, больше половины – железа закопано, то есть столбики железные, тепличный фундамент. Разрыто всё, - рассказал «Байкал-Daily» местный житель Юрий.







Сейчас, по его словам, вывозится техника. «Барак разбирается», - говорит Юрий, имея в виду общежитие для работников.





