Бурятия получит 2 миллиарда на строительство тепличного комплекса

Средства инвестирует Дальневосточный фонд
Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) инвестирует в строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» в Бурятии порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, Бурятия получит дополнительные средства, которые пойдут на обновление материально-технической базы авиационного техникума в Улан-Удэ, а также на реконструкцию музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.
Такие решения были приняты на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера Российской Федерации, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева, в которой принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.
В рамках первой очереди в Гусиноозёрске планируется построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди планируется на 2021 год. Вторая очередь включает теплицы площадью 18,4 гектаров, ввод в эксплуатацию – 2022-2023 годы. Общий объём инвестиций в проект составит до 9,2 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест.
- В тепличном комплексе общей площадью 29,4 га будут выращивать свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объём производства составит 22,5 тыс. тонн. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение, – рассказал генеральный директор фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.
- Выделение дополнительных средств дальневосточной субсидии на развитие социальной инфраструктуры Бурятии – это возможность создать комфортные условия для обучения наших детей. В этом году у нас благодаря «президентской» дальневосточной субсидии уже завершён капитальный ремонт гимназии и школе №5 в Закаменске. Реконструирован ряд объектов в северных районах республики, в том числе, увеличена площадь детсада в селе Романовка за счёт строительства нового пристроя, в Еравнинском район построен новый дом культуры. Спортивные объекты также не остаются без внимания: проведён капитальный ремонт в детско-юношеской спортивной школе Муйского района, построена спортивная площадка с искусственным покрытием в посёлке Северомуйск. Как мы видим, исходя из темпов строительства в республике – дальневосточная субсидия, выделяемая на социальное развитие центров экономического роста – это очень действенный инструмент, который создаёт фундамент для развития территорий, – отметил глава Бурятии.
Напомним, в рамках плана социального развития центров экономического роста в Бурятии в 2019-2021 годах будет реализовано 113 проектов на общую сумму 6762,4 млн рублей, в таких сферах как здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, социальная защита, ЖКХ, транспорт.
В текущем году реализуется 38 мероприятий: 15 переходящих и 23 новых. 32 из них должно быть завершено до конца 2020 года, 6 мероприятий по графику будут завершены в 2021 году. В том числе в следующем году в Бурятии появится центр ядерной медицины, будет продолжена реконструкция городского комбината школьного питания. Будет построен ряд социальных объектов: детский сад на 150 мест в городе Кяхта, региональный центр единоборств в Улан-Удэ, котельная в поселке Ангоя Северо-Байкальского района, продолжится капитальный ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ и реконструкция гимназии №14. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Бурятия получит 2 миллиарда на строительство тепличного комплекса
Экономика, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Экономика, 16.10.2020
Средства инвестирует Дальневосточный фонд
Экономика, 09.10.2020
На ремонт выделено более 512 млн рублей
Экономика, 09.10.2020
Деньги возьмут из резервного фонда
Экономика, 08.10.2020
Об этом сообщил Бурятстат
Экономика, 08.10.2020
Район получил грант в 3,5 миллиона рублей
В их числе Байкальский тракт и дорога к Большому Голоустному
За последние пять лет было возбуждено более 50 уголовных дел
Новые выбоины образовались из-за интенсивного движения и осадков
Договор подписан ради будущего домостроительного комбината
Этот документ, впрочем, не означает возобновление авиасообщения
Улан-Удэ разместили в середину рейтинга российских городов по уровню зарплат
Таковы итоги за 2019 год
Выезд за границу осложняет коронавирус
На лесовосстановление выделено 1,2 млн. рублей из федерального бюджета
Проблемой занималась в том числе бурятский омбудсмен