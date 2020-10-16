Бурятия получит 2 миллиарда на строительство тепличного комплекса

Средства инвестирует Дальневосточный фонд



Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ) инвестирует в строительство тепличного комплекса «Гусиноозёрский» в Бурятии порядка 2 миллиардов рублей. Кроме того, Бурятия получит дополнительные средства, которые пойдут на обновление материально-технической базы авиационного техникума в Улан-Удэ, а также на реконструкцию музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева.



Такие решения были приняты на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под председательством вице-премьера Российской Федерации, полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном Федеральном округе Юрия Трутнева, в которой принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов.



В рамках первой очереди в Гусиноозёрске планируется построить тепличный комплекс площадью 11 га, сервисную зону и инженерную инфраструктуру. Ввод в эксплуатацию первой очереди планируется на 2021 год. Вторая очередь включает теплицы площадью 18,4 гектаров, ввод в эксплуатацию – 2022-2023 годы. Общий объём инвестиций в проект составит до 9,2 миллиардов рублей. На предприятии будет создано 510 новых рабочих мест.



- В тепличном комплексе общей площадью 29,4 га будут выращивать свежие и качественные огурцы, томаты и зелень. Объём производства составит 22,5 тыс. тонн. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и импортозамещение, – рассказал генеральный директор фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.



- Выделение дополнительных средств дальневосточной субсидии на развитие социальной инфраструктуры Бурятии – это возможность создать комфортные условия для обучения наших детей. В этом году у нас благодаря «президентской» дальневосточной субсидии уже завершён капитальный ремонт гимназии и школе №5 в Закаменске. Реконструирован ряд объектов в северных районах республики, в том числе, увеличена площадь детсада в селе Романовка за счёт строительства нового пристроя, в Еравнинском район построен новый дом культуры. Спортивные объекты также не остаются без внимания: проведён капитальный ремонт в детско-юношеской спортивной школе Муйского района, построена спортивная площадка с искусственным покрытием в посёлке Северомуйск. Как мы видим, исходя из темпов строительства в республике – дальневосточная субсидия, выделяемая на социальное развитие центров экономического роста – это очень действенный инструмент, который создаёт фундамент для развития территорий, – отметил глава Бурятии.



Напомним, в рамках плана социального развития центров экономического роста в Бурятии в 2019-2021 годах будет реализовано 113 проектов на общую сумму 6762,4 млн рублей, в таких сферах как здравоохранение, образование, физическая культура и спорт, культура, социальная защита, ЖКХ, транспорт.



В текущем году реализуется 38 мероприятий: 15 переходящих и 23 новых. 32 из них должно быть завершено до конца 2020 года, 6 мероприятий по графику будут завершены в 2021 году. В том числе в следующем году в Бурятии появится центр ядерной медицины, будет продолжена реконструкция городского комбината школьного питания. Будет построен ряд социальных объектов: детский сад на 150 мест в городе Кяхта, региональный центр единоборств в Улан-Удэ, котельная в поселке Ангоя Северо-Байкальского района, продолжится капитальный ремонт трамвайных путей в Улан-Удэ и реконструкция гимназии №14. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

