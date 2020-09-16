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В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион

В Бурятии подсчитали, когда жителей станет миллион
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии приняли концепцию демографической политики до 2025 года

После вхождения в состав Дальневосточного федерального округа Бурятия была включена в реализацию концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года. Недавно распоряжением правительства Бурятии был утверждён план мероприятий по реализации концепции, сообщили в минэкономики республики.

Согласно концепции, ожидаемая продолжительность жизни в Бурятии к 2025 году составит 76 лет.

Количество рожденных детей увеличится на 9 %. Численность постоянного населения составит порядка 1 млн. человек к 2025 году, подсчитали в минэкономики.

Как сообщал «Байкал-Daily», на 1 января 2020 года в Бурятии жило 985,9 тысяч человек. Из них городское население – 584 тысяч человек, сельское – 401,9 тысяч.

Этой зимой глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос, что полагается младенцу, который станет миллионным жителем.

- Пока ничего не полагалось. Давайте предусмотрим. Всё-таки красивая цифра, - ответил глава.


демография
 
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