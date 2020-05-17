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Число жителей Бурятии скоро может дойти до миллиона

Число жителей Бурятии скоро может дойти до миллиона
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Ранее глава Бурятии обещал подумать над тем, как поощрить миллионного жителя

Численность постоянного населения Бурятии приближается к миллиону. На 1 января 2020 года в Бурятии жило 985,9 тысяч человек.

- Городское население – 584 тысяч человек, сельское – 401,9 тысяч, - сообщили в Бурятстате.

В Бурятстате уточнили, что в январе-феврале 2020 года в республике увеличилось число родившихся и снизилось число умерших. Родилось 2072 новорождённых. Умерло за этот же период 1716 человек. Число родившихся превысило число умерших на 356 человек, в то время как год назад наблюдалась естественная убыль населения.

- Естественный прирост в январе-феврале 2020 года составил 2,2 человека в расчёте на 1000 населения, - пояснили в Бурятстате.

Естественный прирост населения наблюдался в 12 муниципальных образованиях республики. Наибольшее значение зафиксировано в Улан-Удэ (202 человек), Иволгинском (98 человек), Селенгинском (44 человека), Кяхтинском и Тарбагатайском (по 27 человека) районах.

В середине января глава Бурятии Алексей Цыденов во время прямого эфира в соцсетях ответил на вопрос, что полагается младенцу, который станет миллионным жителем республики.

- Пока ничего не полагалось. Давайте предусмотрим. Всё-таки красивая цифра, - ответил глава. 
демография
 
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