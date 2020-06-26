В Бурятии ремонтируют дом культуры, заросший грибком

Экономика, Фото: минкультуры Бурятии

В двух сёлах Селенгинского района Бурятии проходит капитальный ремонт



В домах культуры села Гусиное озеро и улуса Ташир Селенгинского района проходит капитальный ремонт. В Гусином озере проживают около 2,8 тысяч человек, а в Ташире 1,2 тысяча человек. На ДК в Гусином озере выделено 10, 1 млн рублей, а на Ташир – 13 млн рублей, сообщили в пресс-службе минкультуры Бурятии.



В селе Гусиное озеро в ДК разобраны деревянные перегородки, заложены проемы кирпичом, выровнены стены, произведена стяжка пола, установлены двери, потолок обшили гипсокартонными перегородками, уложена керамогранитная плитка и т.д.



В доме культуры Ташира отремонтирована крыша клуба, заменена кровля, установлено покрытие металлопрофилем с установкой водосточных труб, разобраны дверные проемы, установлены новые окна, разобраны полы в музее, библиотеке, кабинетах музыкальной школы, кабинете фольклорной группы, выровнены и побелены потолок, стены, сделана стяжка пола.



Два клуба имеют много схожего – это, конечно, большие размеры зданий. Оба клуба имеют почти одинаковую площадь примерно 1200 кв.м. В зданиях имеются зрительный зал, гримерные комнаты, кабинеты для руководителя и специалистов, помещения для библиотеки и музея. А так как в улусе Ташир здание чуть больше, здесь предусмотрены кабинеты для музыкальной школы.



Дом культуры в селе Гусиное озеро сдан в эксплуатацию в 1940 году. Капитальный ремонт последний раз проходил в 80-е годы. С тех пор здание обветшало, потрескалась и обвалилась облицовка стен, покоробило полы, а в подвальном помещении всё разъел грибок. Здание ДК в Ташире введено в эксплуатацию в 1991 году, капитальный ремонт прошёл относительно недавно в 2018 году. Но из-за протечки крыши были перебои с электричеством, трещины в потолке, старые окна, двери не сохраняли тепло.



Пенсионерка Тамара Бочкарева, жительница Гусиного озера, уверена, что без ДК жизнь в поселке замрет, негде будет развиваться детям.



- Дом культуры в селе Гусиное озеро - это единственное место, где можно отдохнуть и развлечься молодежи и пожилым людям. На каждые праздники в ДК проходят концерты, чествуют ветеранов войны и тыла, а также семейные пары, которые прожили в браке - юбилейные даты и дарят семейным парам подарки. В ДК давно организована художественная самодеятельность, где участвуют учащиеся школы № 92, а также активные женщины поселка и учителя школы № 92. Эти люди постоянно радуют жителей поселка своими песнями, танцами и шутками. Детки в посёлке очень любят посещать занятия в творческих кружках. Раньше при клубе работали кружки разных направлений, и дети с удовольствием ходили в них. Закрытие ДК в Гусином Озере просто недопустимо, - уверена Тамара Бочкарева.



В Таширском доме культуры работают восемь кружков, которые посещают более 100 детей и взрослых. В улусе кипит театральная жизнь, народный театр им. А.Н. Галсанова собирает полные залы любителей этого вида искусства. Больше всего участников в фольклорной группе «Гуламта», вокальные группы «Рябинушка», «Надежда», детская вокальная группа «Домисоль», танцевальный детский коллектив «Ритм».



В селе Гусиное озеро расположен Тамчинский дацан, основанный в 1741 году. Буддийский храм стал первым на территории современной Бурятии. Сельское поселение Иройское, административным центром которого является Ташир, расположенное у подножия хребта Хамар-Дабан, славится богатой историей и священными местами. Долина является родиной трех Пандито Хамбо Лам.











