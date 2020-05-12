Прежде работники должны сдать анализы на коронавирус
В Бурятии начнут открывать детские сады. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки республики Валерий Поздняков.
- На сегодняшний день в Бурятии работают дежурные группы в детских садах, где наполняемость не превышает 15 человек. Пока этих дежурных групп достаточно, потому как даже в таком крупном муниципальном образовании, как Улан-Удэ, посещаемость составляет 60-70 – не более 80 человек. Тем не менее, в связи с тем, что ограничительные мероприятия сокращаются, детские сады будут открываться. Поэтому мы как раз сегодня формируем график открытия детских садов в муниципальных образованиях, - сообщил Поздняков.
Он уточнил, что есть проблемы в Кижингинском районе. Там пока детские сады открывать не планируется: не позволяет эпидемиологическая ситуация. Как сообщал «Байкал-Daily», кижингинский очаг коронавируса в последние дни только разрастался.
- Там, где есть такая потребность, будут открываться детские сады, будут открываться дежурные группы. В том числе это будет касаться частных дошкольных образовательных организаций. По ним тоже будет приниматься отдельное решение. В соответствие с графиком какая-то часть частных детских садов дополнительно тоже будет открыта. Хочется отметить, что большинство частных дошкольных образовательных организаций пока в настоящее время открываться не планируют, и заявления на портал «Работающая Бурятия» они пока не подавали, - добавил Валерий Поздняков.
Сейчас составляется график открытия садиков. Однако прежде работники детских дошкольных организаций должны сдать анализ на коронавирус – его сдача бесплатна для специалистов.
- Мы составляем соответствующий график, начиная с 18 числа, каким образом у нас будут открываться дошкольные группы. Во-первых, это связано с тем, что воспитателям, педагогам и вообще всем сотрудникам дошкольных образовательных организаций необходимо сдать анализы на предмет того, что у них хорошее эпидемиологическое окружение, что они не являются заболевшими и т.д. Во-вторых, ребятишкам, прежде чем пойти в детский садик, тоже необходимо будет сдать соответствующие анализы и получить справку об эпидемиологическом окружении, чтобы не было напряжённости, - пояснил замминистра.
Журналисты уточнили, будут ли дети сдавать анализы на коронавирус. Валерий Поздняков ответил, что нет. «Если дети находились на самоизоляции, у них хорошее эпидемиологическое окружение, то проблем не будет, они соответствующую справку смогут получить», - сказал он.
- Поэтапное открытие детских садов связано с тем, чтобы не было наплыва в учреждения здравоохранения за получением этих справок. На сегодня нами совместно с минздравом Бурятии, Роспотребнадзором этот механизм прорабатывается. Каким образом дети будут получать справки, чтобы не создавать ажиотажа? Возможно, справки будут получать на дому. К ним будет приходить педиатр или фельдшер, который будет соответствующие рекомендации давать. Мы пока этот момент прорабатываем сегодня, - заключил Поздняков.
Как сообщал «Байкал-Daily», также в Бурятии полностью возобновили работу суды.
В Бурятии на сегодня уже 687 случаев заражения COVID-2019 (+28 новых больных за сутки).
В Бурятии начнут открывать детские сады
Общество, Фото:
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