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Глава Бурятии: «Мы снимаем большую часть ограничений»

Глава Бурятии: «Мы снимаем большую часть ограничений»
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Алексей Цыденов заявил о новом снятии ограничений, которые приблизили республику к нормальной жизни

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о новом снятии ограничений в республике. Это в частности, все торговые предприятия, работающие в залах площадью не более 400 кв.метров.

- Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть - торговля непродуктовыми товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются, - пояснил глава.

Остаются закрытыми виды деятельности, где возможно массовое скопление людей. Театры, кинозалы – закрыты. Бани, сауны – закрыты. Общественное питание – закрыто. Спорт, секции, дополнительное образование пока тоже закрыты.

- Но все экономические виды деятельности в большей части открываются. Также остаются закрытыми гостиницы и туристические объекты. При этом мы помним о поручении президента России о поддержке и развитии внутреннего туризма. Но решение будет принято не сегодня, немного попозже, - заявил Алексей Цыденов.

Уже подготовлен и в ближайшее время будет издан республиканский указ, в котором всё будет подробно расписано. В любом случае сохраняется условие - регистрация на портале «Работающая Бурятия». Бизнесу нужно ознакомиться с правилами Роспотребнадзора: о функционировании строительных компаний или, соответственно, торговых компаний, или других по специфике. После подать уведомление, после чего станет возможно возобновление деятельности.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, где заявил: общий для всей страны период нерабочих дней завершается с 12 мая, регионы сами должны принять решение, при этом «не допустив срыва и отката назад» (по ситуации с заболеваемости).

- Президент России принял решение о новом формате работы всех предприятий и организаций с 12 мая. Большая часть ограничений, связанная с новой коронавирусной инфекцией, снимается. Это стало возможным в связи с тем, что приняты предупредительные мероприятия: подготовлена система здравоохранения, налажена система тестирования, ведётся полный учёт прибывающих и контактных людей, - пояснил Алексей Цыденов.

Он признал, что в Бурятии «конечно, много заболевших». На 12 мая это 687 случаев.

- Но 91% из них – это люди, которые не заболели и сами обратились, а те, кого мы выявили самостоятельно. Это контактные лица, которые предварительно уже находятся на самоизоляции. И у них на десятые сутки, как правило, подтверждается диагноз. Они уже не общались, уже не находились в обществе – были изолированы. И высокий показатель превентивного обнаружения привел к тому, что у нас очень мало тяжелобольных, в основном все «лёгкие» и, в принципе, без симптомов, но уже получающие лечение. Это даёт свои результаты, - высказался он.

В Бурятии свободны более 40% коечного фонда, который подготовлен под больных COVID-19. «Потому что мы находим больных на ранней стадии и лечим, соответственно, нет тяжелых и даже средней тяжести очень мало», - подчеркнул Алексей Цыденов.

В Бурятии сохраняется требование о том, что жители возрасте старше 65 лет и люди с ослабленным здоровьем остаются дома. Пока риск для них всё равно сохраняется. Глава отдельно обратился к пенсионерами с просьбой сидеть дома, а к их детям и близким – чтобы они поддержали родню.

Алексей Цыденов вновь призвал всех быть ответственными.

- Уважаемые земляки! Мы снимаем большую часть ограничений, выходим на работу. От нас с вами будет зависеть, как будет развиваться ситуация, - высказался глава Бурятии. – Но если мы с вами будем нарушать режимы, не будем соблюдать правила, которые предписывает Роспотребнадзор, то у нас будет ухудшаться ситуация. И этих мер поддержки будет недостаточно. Всё-таки каждый должен иметь работу, каждый должен иметь стабильный доход. Для этого я вас всех прошу соблюдать правила безопасности: использовать маски, перчатки, общение свести к минимуму.
глава Бурятии Алексей Цыденов коронавирус самоизоляция
 
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