В Бурятии продолжат реконструкцию Баргузинского тракта

В настоящий момент ведётся работа на участке с 271 по 291 км



В Бурятии в этом году будет продолжена реконструкция одного из крупнейших объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».



Автомобильная дорога является одним из самых важных и крупнейших объектов, обеспечивающих транспортные потоки как внутри республики, включая обслуживание удалённых и труднодоступных районов, так и межрегиональные и транзитные международные перевозки.



Дорога проходит по шести районам Бурятии: Баргузинский, Курумканский, Заиграевский, Иволгинский, Прибайкальский, Северо-Байкальский. Общая протяженность дороги - 548,8 км. В настоящий момент ведётся работа на участке с 271 по 291 км, сообщили в пресс-службе минтранса Бурятии.



С 2002 по 2019 год в эксплуатацию принято 256 км, построен мост через реку Баргузин протяжённостью 411,2 п.м. Общее финансирование в строительство объекта составило - 12,7 млрд. руб., в том числе за счёт федерального бюджета -10,9 млрд. руб.

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Дорожные работы на объекте будут выполнены подрядной организацией АО «Труд», задействовано более 300 человек и 75 единиц техники. Со следующего года планируется реконструкция на участках с 291 по 316 км, ориентировочной стоимостью 3 млрд. руб.

