В Бурятии с начала года 184 семьи получили дальневосточный маткапитал

Семьи пользуются правом на получение регионального маткапитала на второго ребёнка



В связи с включением Бурятии в состав Дальневосточного федерального округа с 2019 года предоставляется региональный материнский (семейный) капитал при рождении второго ребенка в размере 30% от федерального маткапитала, который в 2019 году составлял 453 260 рублей.



С 1 января 2020 года размер регионального материнского капитала на детей, рождённых (усыновленных) до 31 декабря 2019 года составил 139 985 рублей. На рождённых с 1 января 2020 года – 184 985 рублей.



Всего за 2019 года получили региональный маткапитал 539 семей на общую сумму более 72,5 млн. руб. Из них 11 семей воспользовались средствами материнского капитала для строительства дома, 528 семей – на приобретение жилья и погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения.



- За январь и февраль 2020 года 184 семьи реализовали своё право на распоряжение региональным материнским (семейным) капиталом на общую сумму 24,59 млн. руб. Из них четыре семьи - начали строительство жилых помещений, 180 семей - воспользовались средствами материнского капитала на приобретение жилья и погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе ипотечному, на приобретение или строительство жилого помещения, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



В соответствии с постановлением правительства Бурятии, региональный материнский капитал назначается и выплачивается при рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года второго ребёнка, а также при усыновлении второго ребёнка, родившегося в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года. Механизм предоставления денежных средств аналогичен порядку использования федерального материнского капитала.







