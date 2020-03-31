Причиной стал скачок курса доллара
18 марта 2020 года курс доллара США пробил психологическую отметку в 80 рублей. Автомобильный портал Дром решил выяснить у жителей Бурятии, насколько это событие повлияло на их планы по покупке автомобиля.
По результатам опроса «Доллар по 80. Как это влияет на ваши планы по смене авто?» 38% жителей Бурятии отложили покупку автомобиля. При этом 20% наоборот, решили поторопиться и обновить автопарк до роста цен. Для 41% опрошенных скачок курса доллара не повлиял на их планы – они выбрали вариант ответа «Продолжаю в том же темпе».
Аналитики Дрома прогнозируют значительный рост цен в России на новые машины не раньше мая 2020 года, поскольку дилеры сейчас будут продавать те машины, которые у них есть в наличии и привезены по старому курсу. Подержанные авто подорожают раньше, уже в апреле следует ожидать рост на 5-7%, считают специалисты.
- Для тех, кто давно планировал смену или приобретение автомобиля – сейчас самое время. Всем остальным, кто лишь раздумывал купить или нет, следует отложить покупку, на мой взгляд. Автомобиль – это не лучшее вложение, особенно сейчас, – поделился участник опроса из Хабаровска.
В Республике Саха (Якутия) треть жителей решили поторопиться с обновлением личного автопарка. Ответ «Ускорю покупку» в этом регионе почти в два раза популярнее, чем в среднем по России. При этом в той же Якутии 66% респондентов решили не брать автомобиль в ближайшей перспективе (на 20% больше, чем в среднем по РФ). С ними солидарно 70% жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и 60% Республики Крым.
Пользователь Дрома рассказал о том, что купил машину в конце 2016 года: «Нынешние ценники ужасают. Буду ездить на своем авто до победного, видимо».
Почти половина жителей Бурятии отложили покупку машины
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