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Ипотеку под 2% в Бурятии получили более 200 семей

Ипотеку под 2% в Бурятии получили более 200 семей
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Стала известна средняя сумма кредита получателей «дальневосточной ипотеки» в Бурятии

Льготную ипотеку под 2% в Бурятии получили уже 226 молодых семей. Об этом сообщили в пресс-службе Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике (АРЧК).

Как сообщал «Байкал-Daily», «дальневосточная ипотека» под 2% стала доступна в Бурятии в декабре 2019 года. Льготную ипотеку могут взять семьи, в которых супруги не старше 35 лет, а также одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров. Размер займа – до 6 млн рублей, срок выплат – до 20 лет. В городах ипотеку под 2% дают только на новостройки, в сельской местности возможна покупка готового жилья. В качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала.

В настоящий момент в Бурятии ипотеку 2% выдают шесть кредитных организаций, в том числе Ипотечная корпорация.

- По данным на 30 января, Бурятия занимает 4 место в ДФО по количеству принятых заявок и выданных кредитов. В регионе уже 226 молодых семей получили «дальневосточную ипотеку» на общую сумму 550 млн рублей. Средняя сумма кредита составила 2,43 млн рублей, – сообщил региональный представитель АРЧК в Бурятии Василий Елаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», предоставление «дальневосточной ипотеки» недавно было поручено взять под личный контроль главе Бурятии Алексею Цыденову.
ипотека
 
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