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Глава Бурятии возьмёт под контроль ипотеку под 2%

Глава Бурятии возьмёт под контроль ипотеку под 2%
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Поручение об этом отдал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев

Вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил губернаторам взять под личный контроль предоставление «дальневосточной ипотеки» под 2%. Поручение прозвучало на совещании, где были подведены итоги социально-экономического развития Дальнего Востока за 2019 год.

Как отметил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, в регионах необходимо адресно работать с каждой молодой семьей. 

-Пока механизм настраивается, нужно в ручном режиме всё сопровождать. Призываю вас активнее подключаться к решению вопросов, которые сегодня возникают при реализации программы ипотеки под 2%. Вам следует контролировать как программа исполняется на местах, и если есть какие-то жалобы, то оперативно устранять. Мы вам всегда в помощь. Это наша общая работа», - обратился министр к губернаторам регионов ДФО, присутствовавшим на совещании.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России вместе с главами дальневосточных регионов разработать планы, рассчитать коэффициент эффективности по всем основным направлениям работы как для министерства, так и для каждого губернатора. «Делать это мы будем вместе с учетом всех условий и обстоятельств, сложившихся в каждом регионе», - подытожил он.

Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре 2019 года для семей до 35 лет Бурятии стала доступна «дальневосточная ипотека» под 2%. Молодые пары, одинокие родители несовершеннолетних детей и получатели дальневосточных гектаров могут теперь купить или построить жилье на кредит по доступной ставке.

Молодые семьи могут купить строящееся жилье у юридического лица или готовое - в сельских районах. Строительство дома доступно для всех категорий, подпадающих под программу.

Кредитуют банки до 6 млн рублей на срок до 20 лет при условии внесения первоначального взноса от 20%. При этом в качестве первоначального взноса могут быть использованы средства материнского капитала. Ипотечная корпорация Бурятии уже принимает заявки.





глава Бурятии Алексей Цыденов ипотека
 
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