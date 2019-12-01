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В Бурятии хотят строить новые бассейны

В Бурятии хотят строить новые бассейны
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Бурятия попадёт в президентский проект «Плавание для всех»

Бурятия станет пилотным регионом президентского проекта «Плавание для всех», сообщил глава полпредства республики Антон Виноградов. В перспективе это означает строительство новых бассейнов не только в городе, но и в районах, а также массовое обучение детей плаванию по специальной программе.

Вопрос обсуждался на встрече Антона Виноградова и зампреда правительства Бурятии по социальному развитию Вячеслава Цыбикжапова с заместителем министра спорта России Павлом Новиковым.

- Сейчас анализируем потребность в бассейнах по республике, ищем инвесторов на 20% от общего объёма инвестиций в проект. Представляем технико-экономическое обоснование и финансовые модели в министерство спорта и заходим как пилотный регион по данному проекту, - пояснил Антон Виноградов.

Также на встрече с Павлом Новиковым обсуждали строительство ледового дворца в Улан-Удэ. Как сообщал «Байкал-Daily», долгожданный объект будет построен в рамках концессионного соглашения с ООО «Арена» из Барнаула. Стоимость дворца оценивается в 1,4 млрд. рублей. По предварительным расчётам, каждый день здесь будет не менее 80 посетителей.

спорт бассейн плавание правительство республики
 
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