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Третий мост в Улан-Удэ обойдётся почти в 8 млрд

Третий мост в Улан-Удэ обойдётся почти в 8 млрд
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Финансирование будет поступать ежегодно до 2024 года

В Улан-Удэ начались предварительные работы по строительству моста через реку Уду и Транссибирскую магистраль в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная. Соответствующее распоряжение подписал 31 октября 2019 года исполняющий обязанности председателя республиканского правительства Игорь Зураев.

В документе дано распоряжение заключить госконтракт и утвердить планируемые результаты строительства, описание состава работ.

Предельный срок выполнения работ с учётом сроков, необходимых для определения подрядчиков, - 2019-2024 годы.

Сумма финансирования составит почти 8 млрд. рублей: в 2019 году будет выделено 548,9 млн рублей; в 2020 и 2021 годах – по 10 млн рублей; с 2022 по 2024 годы будет выделяться почти по 2,5 млрд рублей.

Распорядителем бюджетных средств определено министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики, а госзаказчиком стало Управление региональных автомобильных дорог Бурятии».

Ранее сообщалось, что новый мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и организовать движение автотранспорта между Октябрьским и Железнодорожным районами города, минуя проезд через центр. Это решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина. При вводе его в эксплуатацию пропускная способность существующих мостов увеличится на 30%.

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений ливневых стоков, шумозащитных экранов, пешеходных тротуаров, светофоров. А также обещали построить пешеходный переход, оборудованный подъёмниками для маломобильных граждан.

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