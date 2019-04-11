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Строительство моста через Уду в Улан-Удэ обойдётся в 6 млрд

Строительство моста через Уду в Улан-Удэ обойдётся в 6 млрд
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Проектные работы по мосту завершены на 75%

Проектные работы по строительству третьего моста через Уду в створе улицы Сахьяновой и 3-я Транспортная завершены на 75%. Об этом сообщил 10 апреля на рабочей встрече с и.о. руководителя администрации Игорем Шутенковым главный инженер, генеральный проектировщик московской компании ООО «ПромГражданПроект» Андрей Скачедубов.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2018 году по результатам торгов был заключен контракт с ООО «ПромГражданПроект» на разработку проектно-сметной документации моста на сумму 100 миллионов рублей. Проектные работы тогда обещали завершить в 2019 году.

- По выполнению работ мы идём в строгом проектном графике. На настоящий момент выполнен полный комплекс инженерных изысканий, выполнение проектных работ составляет порядка 75%, - рассказал Андрей Скачедубов.

По проектному решению строительства моста начало трассы предусмотрено с пересечения улиц Трубачеева, Ключевская, Сахьянова и идёт до улицы Шаляпина, пересекая в разных уровнях Транссибирскую магистраль и пересекая непосредственно реку Уда. Протяжённость основного хода сооружения составляет 1353 метра.

- Основным сооружением будет металлический трёхпролётный мостовой переход, имеющий в своём составе четыре полосы и пешеходный тротуар для перемещения граждан с берега на берег. Будут развязки в разных уровнях и кольцевое пересечение - замена перекрёстка, существующего сейчас (улицы Ключевская, Сахъянова, Трубачеева), - отметил Андрей Скачедубов.

Новый мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и организовать движение автотранспорта между Октябрьским и Железнодорожным районами города, минуя проезд через центр, что решит проблему заторов в районе Центрального рынка и улицы Бабушкина. При вводе его в эксплуатацию пропускная способность существующих мостов увеличится на 30 %.

Проектом предусмотрено строительство очистных сооружений ливневых стоков, шумозащитных экранов, пешеходных тротуаров. Это позволит максимально снизить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье горожан. Безопасность улан-удэнцев обеспечат пешеходные переходы со светофорами и наземный пешеходный переход через улицу Приречную, оборудованный подъёмниками для маломобильных групп населения.

- По завершении проектных работ материалы инженерных изысканий и проектная документация подлежат экологической и строительной экспертизе. Для оценки принятых экологических, конструктивных решений, а также эффективности использования выделенных бюджетных средств будут проведены публичный, технологический и ценовой аудиты. Они пройдут параллельно для снижения общего срока проектирования, - добавил главный инженер ООО «ПромГражданСтрой».

Так, экологическая экспертиза и ценовой аудит запланированы на июнь. Строительная экспертиза запланирована на осень. Передача проектно-сметной документации предусмотрена на 1 декабря. Финансирование строительства моста пока не определено.

- Материалы для строительства моста предусмотрены металлические и железобетонные, что позволит загрузить наших местных производителей в случае их победы в конкурсных процедурах. Только после того, как мы получим на руки проектно-сметную документацию строительства моста, мы будем заявляться непосредственно на финансирование на федеральный бюджет. Теперь строительство и ввод в эксплуатацию будет зависеть от того, как мы сами постараемся. Хотя есть уже указания президента. Все круги ада мы должны пройти, чтобы в итоге мост был построен и работал на благо наших жителей, - отметил и.о. руководителя Администрации Игорь Шутенков.

Пока стройка моста через Уду оценивается в сумму 6 млрд рублей. Предельную стоимость проекта определит ценовой аудит. Строительство моста займёт 2,6 года.
администрацияУУ мост
 
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