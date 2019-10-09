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В Бурятии к концу года будут работать пять солнечных электростанций

В Бурятии к концу года будут работать пять солнечных электростанций
Экономика,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Ежегодные налоговые поступления в бюджет республики от солнечных электростанций составят более 110 млн рублей

В Бурятии в конце октября состоится открытие сразу трёх солнечных электростанций в Кяхтинском, Кабанском и Тарбагатайском районах, которые строит ООО «Вершина Девелопмент». Еще одна электростанция, которую строит ГК «Хевел», откроется в Хоринском районе. Так, к концу года в Бурятии будет действовать пять солнечных электростанций, сообщает пресс-служба минтранса республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2017 году между правительством Бурятии и ГК «Хевел» было подписано соглашение о сотрудничестве. В 2017 году в Бичурском районе была построена первая для региона солнечная электростанция мощностью 10 МВт.

Проект был реализован полностью инвестором, который вложил более 1 млрд рублей. Также на строительство было привлечено более 100 местных рабочих. В том же году между правительством Бурятии и ГК «Хевел» было заключено соглашение о развитии солнечной энергетики в республике.

В этом году в Бурятии солнечные электростанции строят уже два инвестора. ГК «Хевел» в ноябре открывает Хоринскую СЭС, ООО «Вершина Девелопмент» в конце октября запускает солнечные электростанции в Кяхтинском, Тарбагатайском и Кабанском районах мощностью 15 МВт каждая.

В 2020-2022 годах планируется построить две солнечные электростанции –Торейскую солнечную электростанцию мощностью 45 МВт и Джидинскую электростанцию мощностью 30 МВт. Таким образом, совокупная мощность проектов строительства СЭС к 2022 году составит 145 МВт. Все они будут построены полностью за счет инвесторов. Общий объем инвестиций при реализации проектов составит более 14,3 млрд рублей.

- Количество создаваемых рабочих мест - 84 человека. В 2019 году привлечено 150 человек на период строительства и 30 человек обслуживающего персонала станций. Ежегодные налоговые поступления в консолидированный бюджет республики составят более 110 млн рублей, - заявил первый замминистра транспорта Алексей Назимов.

Солнечные электростанции позволят повысить надежность электроснабжения районов. В дневные часы солнечная электростанция покроет значительную часть потребностей потребителей в электроэнергии. Реализация проектов позволит снизить выбросы углекислого газа в атмосферу. При работе солнечные электростанции не оказывают негативные воздействия на окружающую среду и имеют нулевой уровень шума.

На солнечных электростанциях используются российские солнечные модули, которые обладают самым низким температурным коэффициентом и эффективно работают при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85 °C.
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