В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию

Ещё одна солнечная электростанция обойдётся «Хевел» в 1,3 миллиарда рублей
В Хоринском районе Бурятии начались работы по монтажу второй солнечной электростанции мощностью 15 МВт. Запуск в работу второй солнечной электростанции в регионе повысит надёжность электроснабжения района и улучшит экологическую обстановку. На строительстве будет занято более ста местных рабочих, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Строительство Хоринской солнечной электростанции началось в мае 2019 года. Земельный участок площадью 48 га сформирован и передан в аренду, заключен договор на технологическое присоединение.
Генеральная подрядная организация из Улан-Удэ ООО «РегионПромСтрой» планирует привлечь более ста местных рабочих. Подрядчик приступил к подготовке строительной площадки и начал монтаж опорных металлоконструкций.
По данным группы компаний «Хевел», объём инвестиций составит 1,3 млрд. рублей. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней за 15 лет составят более 1,2 млрд рублей.
Строительство планируется завершить к ноябрю 2019 года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт*ч, что обеспечит снижение объёма выбросов СО2 на 10,5 тысяч тонн ежегодно.
До 2022 года «Хевел» планирует построить до 80 МВт солнечной генерации в регионе. На солнечной электростанции используются только российские солнечные модули, которые обладают самым низким температурным коэффициентом и эффективно работают при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85, а также сохраняют не менее 80% мощности в течение 25 лет эксплуатации.
В 2017 году между правительством Бурятии и ГК «Хевел» подписано соглашение о сотрудничестве. В 2017 году в Бичурском районе была построена первая для региона солнечная электростанция мощностью 10 МВт.
Как отмечал ранее глава республики Алексей Цыденов, Бурятия находится в числе лидеров в стране, кто создает альтернативную энергетику. В данный момент минсельхоз Бурятии компенсирует фермерам в удалённых районах 95 % стоимости автономных гибридных энергоустановок.
В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию
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