В Бурятии начали строить вторую солнечную электростанцию

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На ВСЖД растут перевозки пассажиров в дальнем сообщении Экономика, В январе-мае 2019 года с вокзалов и станций Восточно-Сибирской железной дороги в поездах дальнего следования отправлено свыше 1,1 млн пассажиров