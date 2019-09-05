Бурятию разделят на ценовые зоны

В Бурятии началась новая реформа по ценообразованию в строительства
В минстрое Бурятии начинается реализация новой реформы по ценообразованию в строительстве.
- Сметная стоимость строительства теперь будет зависеть от значений районных коэффициентов к заработной плате, географического расположения объекта, природно-климатических условий и транспортной схемы доставки материальных ресурсов для строительства по муниципальным образованиям Бурятии, - сообщили в пресс-службе министерства строительства.
Сейчас ведётся работа по формированию ценовых зон. Индексы изменения сметной стоимости будут применимы только к указанной ценовой зоне. Для других зон будут применяться поправочные коэффициенты, публикуемые региональными органами по ценообразованию в строительстве. Предварительно предлагается определить в республике пять ценовых зон.
Работу по формированию ценовых зон планируют закончить до 1 октября 2019 года. После того, как приказ будет утверждён, каждый район будет относиться к своей ценовой зоне. «Это даст возможность участникам строительного процесса более точно определить затраты на строительство объектов», - заключили в минстрое.
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