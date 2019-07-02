В Бурятии решают, какими будут новые очистные сооружения

В правительстве Бурятии состоялось заседание научно-технического совета минстроя Бурятии под председательством главы Алексея Цыденова



Главный вопрос обсуждения - какие современные технологии очистки хозяйственно-бытовых стоков позволяют достичь нормативов, установленных приказом минприроды России №63, для использования при строительстве очистных сооружений в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Перед нами стоит большая задача по созданию очистных, в целом системы очистки всех стоков, в первую очередь, впадающих в Байкал, и в целом по республике. В рамках нацпроекта «Экология» у нас предусмотрено строительство 21 очистного сооружения. Безусловно, хотелось бы выбрать наилучшую технологию, которая позволяла бы максимально качественно производить очистку, была бы более эффективна по стоимости как строительства, так и последующей эксплуатации, - объяснил Алексей Цыденов.



В заседании совета приняли участие зампредседателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников, министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Николай Рузавин, замминистра природных ресурсов Наталья Тумуреева, представители поставщиков оборудования по очистке сточных вод, проектных, научно-исследовательских организаций и другие.



Компания АО «ЭКОС» презентовала свою серию станций, где используется запатентованная технология IBR (Immobilized Biofilm Reactor) - реактор с прикрепленной биоплёнкой. Он, по заявлению производителя, обеспечивает высокую степень очистки сточных вод и требует минимального технического обслуживания.



Устанавливать на очистных сооружениях флотаторы (аппараты для очистки воды при помощи флотореагентов) производства японской компании PCS Co.Ltd проложило ООО «Байкал АЛИН». О возможности установки малых очистных сооружений с удаленным управлением рассказали представители «Альта групп».



Большая часть компаний - ООО Российско-голландское предприятие «Самэнвиро» (Самара), «Хубер» (Москва), «Альфа Лаваль» (Москва) – предложили свои технологии мембранно-биологического реактора, которые, по общему мнению, очищают стоки наиболее близко к требованиям приказа №63. Но и они не избавляют от важных загрязнителей – солей (сульфатов, хлоридов, фосфатов и др).



Использование на очистных сооружениях станции обессоливания по технологии обратного осмоса предложила главный инженер «МосводоканалНИИпроект» Людмила Климова. Только этот вариант по расчётам может дать качество, соответствующее приказу №63.



- Да – дорого, да – тяжело в эксплуатации, но мы можем получить необходимый результат, - заявила Климова, отметив, что это только расчётные данные. - Но пока опыта нет ни у кого, поэтому сказать, что мы стопроцентно гарантируем вам качество 63 приказа, я не берусь.



Для проверки «МосводоканалНИИпроект» предложило разработать и реализовать пилотный проект - построить блочно-модульную конструкцию производительностью 200 кубометров в сутки. Стоимость установки составит около 300 млн рублей.



- На данный момент очистка с применением мембранных технологий или осмоса в Бурятии, я думаю, что не актуальна, потому что социально-экономическое положение в населенных пунктах просто не допускает принятия таких тарифов, - заявил коммерческий директор ООО «Гидропромтехнология» (Тамбов) Игорь Лисунов.



Он проанализировал тарифы в нескольких населённых пунктах. В Улан-Удэ тариф на водоотведение составляет 27 рублей за кубометр. В Нижнеангарске, где построены очистные с применением мембранных технологий, - 170 рублей.



- Это в 6 раз больше, чем в Улан-Удэ. Но это не говорит о том, что жители Нижнеангарска в 6 раз богаче, чем жители Улан-Удэ. Мы считаем, что единственная приемлемая технология, которая может использоваться в Бурятии для очистки стоков - это классическая биологическая очистка. По той простой причине, что маленькие капитальные затраты, маленькие эксплуатационные затраты. От солей и металлов не чистит ни одна технология, о которой сегодня говорили: ни МБР, ни классическая, никакая другая, - отметил Лисунов.



У «Гидропромтехнологии» есть опыт оснащения очистных сооружений в соответствии с приказом №63 на озере Щучьем. Также компания работала на очистных в селах Тарбагатай и Кырен.



- Есть только два эффективных метода очистки - это ионный обмен и обратный осмос. С ионным обменом может возникнуть проблема - неизвестно в каких концентрациях, какие загрязнения придут на тот или иной объект. Может понадобится и несколько видов ионного обмена, и ещё какие-то виды очистки. Единственный более-менее приемлемый по цене, по эксплуатационным затратам, по качеству очистки - это обратный осмос. Но возникает вопрос - куда деть концентрат, промывные воды. Вариантов утилизации немного. Это либо закачка в пласт, но в Бурятии не согласуют утилизацию в пластах. Остаётся только выпаривание, но это большие энергозатраты, - объяснил коммерческий директор ООО «Гидропромтехнология».



Глава Бурятии по окончании заседания научно-технического совета отметил, что все наилучшие технологии и внесенные предложения будут учитываться при планировании новых очистных сооружений в республике.



- Мы сейчас будем делать единую схему обращения с жидкими коммунальными отходами. Это и очистные, и будем смотреть, с каких населенных пунктов отходы будут возить машинами. Населённых пунктов у нас 628, а очистных нужно построить 21. Нужно спрогнозировать реальную перерабатывающую способность очистных, чтобы не завышать цену. Все, что мы сегодня услышали, все технологии, которые нам сегодня предложили, мы будем учитывать - особенности каждой и преимущества каждой, чтобы вписать в нашу общую схему. При этом 63 приказ обеспечить не может никто. Обратный осмос при выходе дает 20% рассола. Если брать Улан-Удэ, то это ежедневно 6 составов железнодорожных с рассолом надо будет вывозить куда-то. Может во Владивосток, там в море сливать? Или ставить небольшую атомную электростанцию, чтобы такой объём выпаривать ежесуточно? Поэтому заключение по 63 приказу - его надо корректировать, - сделал вывод глава Бурятии.

