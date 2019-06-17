Предприятие в Бурятии не разместило информацию о закупках

Экономика, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Директора оштрафовали на 30 тысяч рублей



Как выяснила прокурорская проверка, в Тарбагатайском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Специндустрия» нарушало закон в сфере закупок товаров, работ, услуг.



Установлено, что организацией в нарушение закона в единой информационной системе сведения о количестве и стоимости договоров, заключённых в 2018 году, положение о закупках не размещены.



Прокурором района руководителю предприятия внесено представление, которое удовлетворено, нарушения законодательства о закупках устранены.



Директор общества привлечён к административной ответственности и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.