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Корейский бизнес назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить

Корейский бизнес назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
В Сеуле проходит корейско-российский экономический форум с участием делегации Бурятии

На корейско-российском экономическом форуме в Сеуле корейский бизнесмен назвал Бурятию «спящей красавицей», которую нужно разбудить.

Как сообщал «Байкал-Daily», в эти дни представители Бурятии презентуют республику в Сеуле и ищут инвесторов. Глава Бурятии Алексей Цыденов пообещал дать свой номер каждому корейскому инвестору и быть на связи и днём, и ночью.

Политик и телеведущий Бато Багдаев продолжает делиться подробностями с бизнес-форума. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее телеведущий поделился видео о том, что едят и где живут высокопоставленные чиновники Бурятии в Корее.

Корейско-международный экономический форум проходит в отеле премиум-класса «Гранд Хайят Сеул». Багдаев прогулялся с камерой по фешенебельному отелю, затем снял подготовку к открытию второго дня бизнес-форума.

Инициатором форума стала корейская компания ГЕО Групп, которая намерена реализовать инвестиционный проект по строительству туристического комплекса в ОЭЗ «Байкальская гавань». Первым выступил на съезде Ву Так Вонг, президент ГЕО Групп.

- Любой человек мечтает побывать в этом регионе, увидеть Байкал и попробовать его кристально чистую воду. Я твёрдо убеждён, что мир попадёт в большую экономическую зависимость от России. Поскольку открываются сибирские ресурсы, которые хранят уникальные природные ресурсы на планете. Я намерен не только построить гостиницу на берегу Байкала. Мой проект направлен на превращение Байкальского региона в курорт мирового значения и привлечение туристов со всего мира в эту зону. А также превращение Улан-Удэ в международный торговый город, напоминающий Сингапур, - выступил Ву Так Вонг.

Корейский бизнесмен также отметил исторические связи между корейским и бурятским народами.

Затем выступил представитель крупнейшей в мире алюминиевой компании «Русал» Александр Зайцев. Кроме алюминия, предприятие занимается производством чистой байкальской воды. На форум прибыло 6 тысяч бутылок воды компании.

Третьим на форуме выступил Ким Ён Хун, президент корпорации «Дайсинг групп». Президент корпорации заявил, что видит перспективы сотрудничества с республикой.

- Приветствую делегацию из Бурятии и лично главу Бурятии. Как сопредседатель сегодняшнего форума в течение двух дней мы вместе с нашими гостями проводим вместе время в плотном графике. Я хочу разбудить спящую красавицу, с которой можно сравнить Бурятию, и мне хочется потанцевать с этой красавицей. Сфера деятельности нашей компании - это энергетическая сфера, а также водоснабжение и продовольственное обеспечение, - начал своё выступление корейский бизнесмен.

По словам Ким Ён Хун, в Бурятии сосредоточены как раз два ресурса: вода и энергетика.

- Без энергии, без воды, без продовольствия ничего невозможно. Лично я бы хотел внести личный вклад в инфраструктуру в Республике Бурятия. Мы внимательно изучаем этот вопрос, конечно, мы не можем осуществить эти грандиозные планы за один день, но эту задачу возможно достичь поэтапно. Да, мы бы хотели также наладить сотрудничество в сфере финансовых услуг и культурных взаимодействий между нашими странами. Наша компания готова влаживать значительные денежные средства в культурные мероприятия. Мы не должны упускать также вопрос об экологической чистоте Байкала, - отметил Ким Ён Хун.

Далее слово было предоставлено послу России в Корее Андрею Кулику. После чего корейским предпринимателям показали видеоролик о Бурятии. Затем поднялся на сцену глава Бурятии Алексей Цыденов, который отметил, что будет лично поддерживать корейских инвесторов.

- Уверен, что наше дело будет удачным. Республика Бурятия – богатая, гостеприимная, открытая и готова к сотрудничеству. Сегодня будут представлены презентации экономического потенциала, туристического потенциала. Каждый инвестор – большой или маленький, инвестирует он тысячу долларов или миллиард долларов – дорог для нас. Каждого инвестора мы будем сопровождать. Я беру каждый наш совместный с корейскими инвесторами проект на личный контроль, лично буду отвечать за его успешность, - сказал глава Бурятии.


Южная Корея инвестиционные проекты
 
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