В Бурятии планируют 21 очистное сооружение

А на ликвидацию свалок в республике выделят 145 миллионов рублей
Важно сохранить в чистоте уникальные запасы воды и побережье озера Байкал – отметили в ходе общественного обсуждения реализации национального проекта «Экология» в Бурятии.
С одной стороны, на Бурятию накладываются жёсткие ограничения и требования к хозяйственной деятельности на побережье Байкала, отражённые в приказе минприроды РФ №63 от 5 марта 2010 года. Нормы документа затрагивают практически все отрасли экономики, и это мешает развиваться региону. Поэтому сохранение озера Байкал «перенесли» в нацпроект «Экология». Как отмечает зампредседателя правления Российского водного общества (Москва) Игорь Веригин, программы по вводу в строй очистных сооружений очень сложны по организационному и техническому исполнению. Прежде всего, нужно провести проектирование, разработать техническое задание в четком соответствии с приказом №63. Но это неподъёмная для муниципалитетов работа – на местах не хватает квалифицированных специалистов, а требования к очистке воды затратные и спорные. Многим учёным-экспертам, например, не до конца понятно, как поступать с неочищенными остатками воды.
Тем не менее, уже к июню 2019 года планируется завершение строительства первого пускового комплекса, запуск нового оборудования. В 2019 и 2020 годах также продолжится реконструкция первого этапа второго и третьего пусковых комплексов правобережных очистных Улан-Удэ. На эти цели минстрой РФ выделит субсидии в размере 532 млн. руб. ежегодно.
Всего в рамках федерального проекта по Байкалу до 2024 года должно быть введено в строй 21 очистное сооружение – кроме столицы Бурятии, это 20 объектов в шести районах республики и города Северобайкальск. На эти цели федеральный бюджет выделяет на 2019-2021 годы 2,3 млрд. рублей.
Кроме того, до 2023 года намечено проведение берегоукрепительных работ протяженностью 6 км. Почти 902 млн. рублей поступит из федерального бюджета на ликвидацию прошлого экологического ущерба. Уже в этом году на эти деньги начнутся работы по ликвидации последствий деятельности Холбольджинского угольного разреза, а также подпочвенного скопления нефтепродуктов в районе п. Стеклозавод.
- Эта масштабная работа будет проведена, хотя помехой становятся ограничения по приказу №63, - утверждает министр природных ресурсов республики Вадим Кантор. – Этот приказ, по мнению многих экспертов, сегодня можно назвать невыполнимым, и его необходимо изменять.
Не осталась в стороне Бурятия и от реализации других крупных экологических проектов. К примеру, в рамках федерального проекта «Чистая страна» до 2024 года будут ликвидированы свалки в городах Кяхта, Закаменск, Северобат йкальск, п. Усть-Баргузин, а также в столице республики – в микрорайоне Стеклозавод. Вплоть до 2021 года будет выделено 145 миллионов рублей. Уже ведётся проектирование ликвидации, почти готовы экологические экспертизы по Улан-Удэ.
Не менее амбициозные, но вполне выполнимые задачи перед властями республики ставит федеральный проект по комплексной системе обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Согласно проекту, к 2024 году доля ТКО, направленных на обработку, должна вырасти до 67,5% от общего объема. В 2020 году на строительство и реконструкцию мусоросортировочных комплексов Минприроды РФ выделит Бурятии 188 млн. рублей, в 2021-м – еще 82,026 млн. рублей.
Как сообщал «Байкал-Daily», власти Бурятии в последнее время активизировали работу по корректировке завышенных требований в приказе минприроды №63. Жёсткие ограничения (из стоков должна течь чуть ли не дистилированная вода) мешают строительству новых очистных в Бурятии. Действующие же построены в советские годы и сильно устарели. Ситуация должна разрешиться после внесения изменений в пресловутый приказ.
В Бурятии планируют 21 очистное сооружение
Экономика, Фото:
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