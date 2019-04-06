Глава Бурятии: «Сидеть сложа руки - это преступление»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из-за завышенных требований не удаётся построить очистные сооружения на Байкале



Начать строительство очистных сооружений на Байкале, соответствующих экологическим нормам, в том числе, в рамках нацпроекта, не позволяют неоправданно завышенные требования к очистке стоков. Эти требования прописаны в касающемся уникального озера приказе №63 Минприроды от 2010 года. К такому мнению пришли участники пресс-конференции «Сохранение озера Байкал: проблемы правового регулирования», которая прошла вчера в Москве, в ТАСС.



В пресс-конференции приняли участие глава Бурятии Алексей Цыденов, замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик, заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Будуев, директор Байкальского института природопользования СО РАН Ендон Гармаев и заместитель главного инженера «Мосводоканала» Сергей Стрельцов.



В рамках нацпроекта «Сохранение озера Байкал» в Бурятии до 2024 года планируется построить 21 современное очистное сооружение. Общая сумма финансирования составит около 9 млрд рублей. Но из-за завышенных норм невозможно приступить даже к проектным работам. Соответствующих технологий для обработки огромного объёма стоков республики – около 350 тыс кубометров в сутки – не существует.



В итоге с момента принятия приказа №63 на Байкальской природной территории не было построено и введено в строй ни одного очистного сооружения, которое смогло бы соответствовать требованиям этого документа. Сегодня очистка ведётся только на объектах, построенных в 1975-1980 годах, по старым нормативам. Эти сооружения требуют серьёзной модернизации, которая также невозможна в рамках действующих завышенных требований.



- В действующем приказе №63 содержатся объективно недостижимые сейчас нормативы. Таких технологий нет ни в Российской Федерации, ни в мире. Без приведения этих показателей к реальной жизни, мы с вами навсегда останемся фантазёрами, - признал замминистра природных ресурсов и экологии России Иван Валентик. - Уточнённая версия приказа содержит скорректированные с точки зрения текущей реальности нормативы. И они действительно соответствуют самым лучшим и доступным мировым технологиям, которые сегодня есть в нашем распоряжении. Это позволит строить современные очистные сооружения на Байкале. Важно отметить, что эти обновлённые нормативы в десятки раз жестче, чем любые другие нормативы по водостокам в России. С их принятием Байкал будет защищен гораздо лучше, чем любые другие водоёмы в мире.



Иван Валентик подчеркнул, что предлагаемая минприроды корректировка предлагает не только смягчение некоторых параметров, но и ужесточение части требований – например, по содержанию фосфатов, свинца, алюминия и фенолов.



Предложения по корректировке научно обоснованы. Работа была выполнена Байкальским институтом природопользования СО РАН в 2014-2018 годы по заданию министерства природных ресурсов РФ. Она прошла независимую экспертизу двух ведущих институтов России в области водоочистки: Института водных проблем РАН и Российского НИИ комплексного использования и охраны водных ресурсов. И была принята Минприроды РФ.



- Сохранение Байкала – это приоритетная задача. В действующей редакции приказа №63 прописаны самые жёсткие требования, которые есть на сегодня к стокам. Они не позволяют сейчас приступить к реализации мероприятий по улучшению качества стоков. А действовать нужно прямо сейчас, не нужно уходить в 2030 или 2050 год, пока мы что-то придумаем. Принимать реальные меры нужно сейчас, а уже потом – ориентироваться на лучшее. Но сидеть сложа руки – это преступление, - заявил Алексей Цыденов.



С поддержкой инициативы о пересмотре действующих нормативов выступили и независимые эксперты.



- Можно отложить принятие новых нормативов на неопределённый срок и тем самым сорвать планы строительства новых и модернизации действующих очистных сооружений. Глава государства в последних выступлениях не раз отмечал необходимость обновления действующих законов, если они противоречат здравому смыслу и интересам населения, а также реализации федеральных программ и проектов. Как правило, противники изменений – это любители ярких публичных выступлений, которые приносят им финансовый и политический капитал. Для них очень сложно понять, что за внешним желанием реальных экологов сохранить окружающую среду стоят судьбы и жизни жителей, столетиями живущих на берегах священного озера, - сказал научный руководитель Байкальского института природопользования СО РАН Арнольд Тулохонов.



В минприроды России пообещали учесть мнение общественности при изменении нормативов вредного воздействия на Байкал. Общественные обсуждения проводятся на портале проектов нормативных правовых актов, где опубликован проект поправок в 63-й приказ, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

