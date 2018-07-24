При этом необходимо выполнить работы по заказам на 9,5 тысяч тонн металлоконструкций
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня оказался обесточен завод «Улан-Удэстальмост».
Предприятие отключили от электроэнергии за долги в почти 50 млн рублей, сообщает ТАСС.
Проблемы на предприятии ЗАО «Улан-Удэстальмост» - крупнейшем предприятии по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке - возникли в связи со снижением объема заказов. В начале 2018 года завод был признан банкротом. «Управляющая компания обесточила предприятие», - сказали в министерстве промышленности и торговли Бурятии. При этом предприятию необходимо выполнять работы по заказам на 9,5 тыс. тонн металлоконструкций.
- На конец июня задолженность составляла примерно 49,5 млн рублей, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Читаэнергосбыт».
Долг «Улан- Удэстальмоста» по зарплате составляет 22 млн рублей.
В ноябре 2017 года «Улан-Удэстальмост» вошёл в состав холдинга «Волгомост», который специализируется на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов.
«Улан-Удэстальмост» обесточили за долг почти в 50 млн
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При этом необходимо выполнить работы по заказам на 9,5 тысяч тонн металлоконструкций
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