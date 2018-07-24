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«Улан-Удэстальмост» обесточили за долг почти в 50 млн

«Улан-Удэстальмост» обесточили за долг почти в 50 млн
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом необходимо выполнить работы по заказам на 9,5 тысяч тонн металлоконструкций

Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня оказался обесточен завод «Улан-Удэстальмост».

Предприятие отключили от электроэнергии за долги в почти 50 млн рублей, сообщает ТАСС.

Проблемы на предприятии ЗАО «Улан-Удэстальмост» - крупнейшем предприятии по производству мостовых металлоконструкций в Сибири и на Дальнем Востоке - возникли в связи со снижением объема заказов. В начале 2018 года завод был признан банкротом. «Управляющая компания обесточила предприятие», - сказали в министерстве промышленности и торговли Бурятии. При этом предприятию необходимо выполнять работы по заказам на 9,5 тыс. тонн металлоконструкций.

- На конец июня задолженность составляла примерно 49,5 млн рублей, - сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Читаэнергосбыт».

Долг «Улан- Удэстальмоста» по зарплате составляет 22 млн рублей.

В ноябре 2017 года «Улан-Удэстальмост» вошёл в состав холдинга «Волгомост», который специализируется на строительстве мостов, транспортных развязок и путепроводов.



Улан-Удэстальмост
 
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