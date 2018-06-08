Улан-Удэнский авиационный завод станет якорным резидентом технопарка по выпуску высокотехнологичной продукции авиастроения и приборостроения
Его строительство запланировано в Бурятии. В числе рассматриваемых ключевых проектов – организация производства на территории технопарка легкого многоцелевого самолёта ТВС-2ДТС, а также других перспективных разработок холдинга «Вертолёты России», сообщает пресс-служба У-УАЗ.
Для реализации проекта правительство Бурятии выделило земельный участок площадью 17,5 га, прилегающий к производственной территории Улан-Удэнского авиазавода. В настоящий момент разработана «дорожная карта», предусматривающая основные мероприятия и сроки их выполнения. В ближайшее время планируется сформировать техническое задание по строительству первого этапа технопарка.
- Вхождение У-УАЗ в состав резидентов позволит использовать меры государственной поддержки на федеральном уровне, в частности, компенсировать затраты на инфраструктуру. Это сократит стоимость проекта, соответственно даст нам больше возможностей для маневра при определении цен на выпускаемую авиационную технику, - отметил генеральный директор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.
Кроме производства готовой техники разработки КБ, входящих в холдинг «Вертолёты России», технопарк планируется сделать центром компетенции и специализации по средствам наземного обслуживания и контрольно-проверочной аппаратуры для вертолётов марки «Ми».
Технопарк авиастроительных предприятий построят в Бурятии
Экономика, Фото:
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