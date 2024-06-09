«Это моя победа»: «Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица поедет на конкурс в Южную Корею



Ещё в феврале стало известно, что уроженка Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева), которая три года назад прославилась после возрастное ограничение – 18+). Это конкурс красоты для замужних россиянок от 18 до 60 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок. Ещё в феврале стало известно, что уроженка Агинского бурятского округа Наталья Дашиева (Бадмаева), которая три года назад прославилась после фотосессии для бренда одежды от Анфисы Чеховой, поборется за звание «Миссис Россия Мира-2024» (). Это конкурс красоты для замужних россиянок от 18 до 60 лет, у которых есть хотя бы один ребёнок.





6+). Наталья представляла на мероприятии соседний Иркутск. Она стала 2-ой Вице Миссис Woman of the Universe Russia и теперь отправится на конкурс красоты в страну утренней свежести (возрастное ограничение – 18+). Девушка сама сообщила об этом в соцсетях. Финал, в котором участвовали более сотни девушек, включая наших землячек , состоялся 5 июня в подмосковной Барвихе (). Наталья представляла на мероприятии соседний Иркутск. Она стала 2-ой Вице Миссис Woman of the Universe Russia и теперь отправится на конкурс красоты в страну утренней свежести (). Девушка сама сообщила об этом в соцсетях.



- Я завоевала почётное право представлять свою страну, свой народ на международном конкурсе (18+) в Южной Корее, который состоится в сентябре, – рассказала Наталья. – Это моя победа, открытие новых границ!



По словам Дашиевой, «Миссис Россия Мира-2024» – легендарный, масштабный и серьёзный конкурс с очень высокой конкуренцией. Подготовку к мероприятию красавица начала ещё зимой.



- Многие задают вопрос: «Почему именно Иркутск?». Ответ прост – я проживаю в Иркутской области. Мои предки из Иркутска и мама – тоже. Хотела принять участие ещё в прошлом году, но на подготовку оставалось совсем мало времени, – - Многие задают вопрос: «Почему именно Иркутск?». Ответ прост – я проживаю в Иркутской области. Мои предки из Иркутска и мама – тоже. Хотела принять участие ещё в прошлом году, но на подготовку оставалось совсем мало времени, – объяснила тогда Дашиева свой выбор.



Кстати, весной 2023-го бурятская красавица Кстати, весной 2023-го бурятская красавица решила «раскрыть все карты» насчёт известной российской телеведущей. Девушка изложила подробности тех съёмок у Чеховой и заявила: ей от этого было «ни горячо, ни холодно».



- Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то сильно ошибаетесь. Как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжаю делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более, – разоткровенничалась Наталья в соцсетях.



По её мнению, теледива просто хотела сгладить громкий скандал,



Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (возрастное ограничение – 16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость поведала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение». - Если вы думаете, что бренд Анфисы каким-то образом помог мне в реализации себя, то сильно ошибаетесь. Как развивалась до этого момента самостоятельно, так и продолжаю делать это по сей день. Лицом её (Чеховой) бренда я никогда не была, не являюсь и тем более не буду. Мы не заключали контракт. То есть человек на публику показал своё актёрство – не более, – разоткровенничалась Наталья в соцсетях.По её мнению, теледива просто хотела сгладить громкий скандал, разгоревшийся из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. После этого заявления на агинскую красавицу обрушилась настоящая волна хейта. Девушке пришлось опубликовать ещё один пост.Летом 2021-го во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость поведала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».



Этот фрагмент мгновенно разлетелся по местным пабликам. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками.

