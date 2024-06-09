09 июня

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На севере Бурятии медведи продолжают подкрадываться к людям

На севере Бурятии медведи продолжают подкрадываться к людям
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них шастает возле лесхоза

Недавно около  северо-байкальского посёлка Нижнеангарск заметили медвежонка. В группе «Северобайкалье-инфо.24/7» сообщили, что он ходил возле лесхоза.

Информацию об этом уже передали в ОМВД и госинспектору Бурприроднадзора. На место из посёлка Холодная отправился охотник. Нижнеангарцев призвали быть осторожнее.

Косолапые в Бурятии в последнее время всё чаще выходят к людям. Их встречают не только на заповедных территориях, но и у населённых пунктов. Ранее тревогу из-за появления бурых хищников забили северобайкальцы, увидевшие хозяина тайги всего в 70 метрах.

Несколько дней назад они поинтересовались в группе «Северобайкальск-инфо.24/7», почему никто не принимает никаких мер. По словам местных, медведи бродят и недалеко от детского лагеря. А где-то даже появилось видео со зверем, задравшим яка.

В Бурприроднадзоре подтвердили, что один косолапый действительно ходит возле города.

- Ситуация осложняется тем, что медведь постоянно перемещается от лагерей до 8 километров. Работа совместно с полицией проводится. Осуществляется патрулирование, – отметили в ведомстве. 
медведь животные Бурприроднадзор

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