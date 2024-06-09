В Бурятии змея ужаснула жителей райцентра





В прошлом году змей частенько видели в столице республики, в том числе – в центре города, на улице Смолина и около одного из торгово-развлекательных центров





Отличить тех же ядовитых щитомордников от безобидных полозов, кстати, довольно просто. У первых голова несколько треугольная, поскольку есть ядовитые железы, а вот у вторых она плавно переходит в туловище.



Специалисты просят ни в коем случае не убивать и не калечить рептилий. Во-первых, ни одно живое существо не заслуживает такого отношения. А во-вторых, змеи питаются грызунами, которые не только наносят серьёзный ущерб сельскому хозяйству и домашним припасам, но и могут переносить инфекции. Ни одно ползучее создание не нападёт на человека первым и не будет его преследовать. Самый верный способ избежать укуса – просто мирно разойтись.





Недавно в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск» выложили видео, сделанное в райцентре, в микрорайоне Кедровый. На кадрах – рептилия, которая заползла к местным жителям. «Это какой-то ужас», – рассказали люди, запечатлевшие пресмыкающееся на камеру.В комментариях к записи гадают, что это за змея. Версии разные – медянка, узорчатый полоз, обычный ужик, щитомордник и степная гадюка. Однако к единому мнению интернет-пользователи пока не пришли.