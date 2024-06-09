На севере Бурятии из-за повреждения моста делают объездную дорогу



На месте побывали специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и сотрудники подрядной организации. Там решили организовать объезд протяжённостью в 800 метров. Задействовать для этого пришлось экскаватор и два самосвала.



Накануне дорожники сделали планировку дороги от карьера и провели работы по снятию верхнего слоя грунта для дальнейшей отсыпки подходного пути со стороны Янчукана. В воскресенье, 9 июня, прибудет техника из Северобайкальска для отсыпки подъездных путей, пишет «Муя-инфо.24/7».

