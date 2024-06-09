09 июня

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На севере Бурятии из-за повреждения моста делают объездную дорогу

На севере Бурятии из-за повреждения моста делают объездную дорогу
Общество,  Фото:«Муя-инфо.24/7»
На переправе пришлось приостановить движение транспорта

Несколько дней назад в Муйском районе вышла из берегов река Ковокта. Из-за этого подмыло ряжевую опору моста на автодороге «Северобайкальск – Таксимо». Вечером 6 июня движение транспорта на переправе пришлось приостановить.
 
На месте побывали специалисты ГКУ «Бурятрегионавтодор» и сотрудники подрядной организации. Там решили организовать объезд протяжённостью в 800 метров. Задействовать для этого пришлось экскаватор и два самосвала.
 
Накануне дорожники сделали планировку дороги от карьера и провели работы по снятию верхнего слоя грунта для дальнейшей отсыпки подходного пути со стороны Янчукана. В воскресенье, 9 июня, прибудет техника из Северобайкальска для отсыпки подъездных путей, пишет «Муя-инфо.24/7».
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