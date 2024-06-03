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Президент Белоруссии посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе

Президент Белоруссии посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе
Власть,  Фото:president.gov.by
Его сопровождали министры культуры и иностранных дел Монголии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с государственным визитом в Монголии, посетил Национальный музей Чингисхана.

Лукашенко встретили министр культуры Монголии Чинбатын Номин, министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг и генеральный директор музея Сампилдондовын Чулуун.

Президент Белоруссии осмотрел экспозицию, посвящённую правлению Чингисхана. Ему также продемонстрировали серебряное дерево работы итальянских мастеров, символизирующее историческую связь Монголии с Европой. Кроме того, он осмотрел экспозиции, посвящённые развитию Монгольской Империи и наследникам Чингисхана в последние столетия.

Александр Лукашенко оставил запись в Книге почётных гостей.

«Экспозиция музея, посвящённая многовековой истории Монголии, вызывает восхищение. Глубокого уважения заслуживает то, с каким трепетом, любовью и вдохновением монгольский народ относится к сохранению исторического и культурного наследия своей Родины» , - отметил он.


видео - president.gov.by

Как сообщал «Байкал-Daily», Лукашенко прибыл в столицу Монголии 2 июня
Белоруссия Монголия музей Чингисхан

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