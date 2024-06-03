Президент Белоруссии посетил Национальный музей Чингисхана в Улан-Баторе





Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с государственным визитом в Монголии, посетил Национальный музей Чингисхана.Лукашенко встретили министр культуры Монголии Чинбатын Номин, министр иностранных дел Батмунхийн Батцэцэг и генеральный директор музея Сампилдондовын Чулуун.Президент Белоруссии осмотрел экспозицию, посвящённую правлению Чингисхана. Ему также продемонстрировали серебряное дерево работы итальянских мастеров, символизирующее историческую связь Монголии с Европой. Кроме того, он осмотрел экспозиции, посвящённые развитию Монгольской Империи и наследникам Чингисхана в последние столетия.Александр Лукашенко оставил запись в Книге почётных гостей.«Экспозиция музея, посвящённая многовековой истории Монголии, вызывает восхищение. Глубокого уважения заслуживает то, с каким трепетом, любовью и вдохновением монгольский народ относится к сохранению исторического и культурного наследия своей Родины» , - отметил он.