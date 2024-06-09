В нацпарке в Бурятии распустились жарки





В национальном парке «Тункинский» сейчас – время буйного цветения. Если проехать по его территории, можно увидеть, как белые поля с цветущей ветреницей сменяются фиолетовыми – с примулой и оранжевыми – с купальницами.



Купальница азиатская (trollius asiaticus) в народе известна как жарки или огоньки. Эти нежные и красивые оранжево-красные цветы – символ Сибири и наступления лета. Они часто встречаются в лесу, на полянах, лугах и на высокогорье и «предпочитают» влажные места, отмечают в резервате.



