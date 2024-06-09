«Аж земля трясётся»: Над столицей Бурятии вновь разлетались самолёты



В соцсетях возобновились жалобы на кружащие над Улан-Удэ самолёты. Эту тему вот уже несколько дней обсуждают в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жители бурятской столицы утверждают, что воздушные судна летают очень низко и, мол, чуть ли не каждые полминуты.



- Никакого отдыха – не фильм посмотреть, не поговорить. Сейчас жара, лето, и окно постоянно открыто. Почему так громко? Если учения, то почему над жилыми домами? Можно и подальше от города учиться, – сетуют интернет-пользователи.



В комментариях участники сообщества разделились на два лагеря. Большинство ничего против летающих над городом самолётов не имеют, другие же задаются вопросом, почему они кружат над жилыми домами и порой – до глубокой ночи. К примеру, некоторые 9 июня не спали из-за этого до 1-2 часов.



- У нас что, парад самолётов? Раз десять уже пролетели, – написали улан-удэнцы в той же группе.



Некоторые из них, по словам посетителей паблика, некоторые настолько «громкие», что «аж земля трясётся».