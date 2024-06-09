«Аж земля трясётся»: Над столицей Бурятии вновь разлетались самолёты

В соцсетях возобновились жалобы на кружащие над Улан-Удэ самолёты. Эту тему вот уже несколько дней обсуждают в одном из местных пабликов во «ВКонтакте». Жители бурятской столицы утверждают, что воздушные судна летают очень низко и, мол, чуть ли не каждые полминуты.
- Никакого отдыха – не фильм посмотреть, не поговорить. Сейчас жара, лето, и окно постоянно открыто. Почему так громко? Если учения, то почему над жилыми домами? Можно и подальше от города учиться, – сетуют интернет-пользователи.
В комментариях участники сообщества разделились на два лагеря. Большинство ничего против летающих над городом самолётов не имеют, другие же задаются вопросом, почему они кружат над жилыми домами и порой – до глубокой ночи. К примеру, некоторые 9 июня не спали из-за этого до 1-2 часов.
- У нас что, парад самолётов? Раз десять уже пролетели, – написали улан-удэнцы в той же группе.
Некоторые из них, по словам посетителей паблика, некоторые настолько «громкие», что «аж земля трясётся».
На воздушные судна над столицей начали обращать внимание ещё зимой. В соцсетях выдвигали разные версии по этому поводу, включая учения. Люди жаловались, что не могут уснуть из-за сильного гула.
Как выяснилось, появление самолётов над Улан-Удэ связано с возрождением 600-го полка военно-транспортной авиации, который сократили 25 лет назад. Об этом знаменательном событии сообщил в начале декабря глава республики.
Судя по фото, которое опубликовал тогда Алексей Цыденов, полк базируется на аэродроме «Восточный». Его военные делят с Улан-Удэнским авиационным заводом. Кстати, в сторону центра города оттуда последние два года постоянно взлетают военно-транспортные самолёты Ил-76. Полёты транспортников с аэродрома активизировались и после начала кампании в Сирии осенью 2015-го.
В начале апреля самолёты проносились довольно низко над землёй, причём один за одним. Да и шум от них был достаточно сильный. В чате, где общаются жители микрорайона Забайкальский, тоже недоумевали, что происходит в последнее время в небе над Улан-Удэ.
- Видела сразу три самолёта. Немного жутковатое зрелище, конечно, – заявила одна из участниц группы. – Возродили лётный полк. Тренируют лëтчиков – взлëт-посадка. Ребята накатывают часы.
Некоторые наши земляки оказались недовольны происходящим. А примерно через три недели в местном паблике «Аноним 03» в ВК выложили очередной гневный пост. Автор публикации, пожелавший сохранить анонимность, дал понять, что хочет тишины после 22:00.
- Безобразие какое-то – приходишь с работы уставший, нужно ложиться спать. Просыпаться ни свет ни заря, а тут такой шум! Ещё и детям в школу – жалуются, что уснуть не могут. Издевательство над психикой. А невыспавшийся работник – злой работник. Это ведь сказывается на окружающих, – гласила запись. – Ладно летайте днём сколько угодно, но ночью-то зачем… Пожалейте нас хоть тут, дайте уже спокойно поспать.
По мнению «анонима», те же беруши – не выход: можно не услышать будильник. Многие посетители его не поддержали, но нашлись в группе и согласные с постом.