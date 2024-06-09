Из пригородного села в Бурятии увезут «громких» бродячих собак

В конце февраля в редакцию «Байкал-Daily» обратились обеспокоенные жители ДНТ «Светлое», которое находится в селе Нижняя Иволга. Люди рассказали, что на территории бывшей пилорамы собрали бездомных животных.
- Это в двух шагах от домов. Постоянно слышен лай и вой собак. Некоторые из них выбегают за территорию, – заявили сельчане.
Местные записали на мобильный разговор с мужчиной, который был в тот момент вместе с псами. Он подтвердил, что на пустовавшей ранее земле строят что-то вроде собачьего приюта и это якобы согласовано. И отметил, что животных «штук 70».
Как выяснилось, там решили оборудовать пункт передержки для беспризорных четвероногих. На днях глава муниципального образования Николай Емонаков, его зам Эдуард Дашиев, председатель райсовета депутатов Виктор Пастухов, зампрокурора Александр Бутуханов, глава сельского поселения «Нижнеиволгинское» Эрдэни Гармажапов, сотрудники управления муниципального контроля и местные жители встретились с собственником участка, чтобы обсудить перенос ПП в другое место. Вопрос решился положительно.
Собак увезут подальше от людей, чтобы обеспечить их безопасность. Для пункта передержки уже нашли другой участок, расположенный вдали от населённых пунктов. В ближайшее время начнётся перевозка имущества и самих животных, рассказали на официальной странице райадминистрации во «ВКонтакте».