«Юбилейным» малышом оказалась девочка
С начала года в Закаменском районе на свет появилось сто малышей. «Юбилейным» стала девочка, которая родилась 31 мая, сообщает «Закамна-инфо.24/7».
Родители назвал дочку Вероникой. Супругов поздравили с пополнением в семье и вручили им первый документ ребёнка – свидетельство о рождении. В райотделе ЗАГС крохе пожелали расти крепкой и здоровой.
В районе Бурятии родилось сто детей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они пристают к прохожим на улицах, а за некоторыми вообще ходят по пятам
Улан-удэнцы заявили, что даже не спят из-за них по ночам
Животное отправили туда на зоотакси
«Это моя победа»: «Рассекретившая» Анфису Чехову бурятская красавица поедет на конкурс в Южную Корею
Она завоевала титул на «Миссис Россия Мира-2024» в Москве
Они усыпали луга и поляны
«Юбилейным» малышом оказалась девочка
На переправе пришлось приостановить движение транспорта
Пункт передержки для бездомных псов решили перенести
Там никто не живёт уже более 20 лет
В республике ужесточат «сухой» закон
При этом в республике сохранится жара
Батор Сагалуев повесил над кроватью в палате флаг родной республики
Цены на них поразили воображение улан-удэнцев
Горожане и общественники усомнились в качестве работ «на миллион»
А в саму республику продолжают рваться из-за бугра