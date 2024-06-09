В районе Бурятии родилось сто детей

«Юбилейным» малышом оказалась девочка



С начала года в Закаменском районе на свет появилось сто малышей. «Юбилейным» стала девочка, которая родилась 31 мая, сообщает «Закамна-инфо.24/7».



Родители назвал дочку Вероникой. Супругов поздравили с пополнением в семье и вручили им первый документ ребёнка – свидетельство о рождении. В райотделе ЗАГС крохе пожелали расти крепкой и здоровой.

