Бродячего пса из Бурятии приютили в Тамбовской области



Этой историей поделились на днях в местном фонде помощи животным «Собака счастья». Там рассказали, что беспризорный пёс по кличке Мо обрёл дом и семью в Тамбовской области. Он в своё время попал в отлов, а потом оказался на попечении зоозащитников.



Одна из волонтёров опекала животное четыре месяца и «пиарила» его изо всех сил, размещая посты и объявления в соцсетях, чтобы подыскать хозяев.



- Пристроить собачку в возрасте – всегда чудо, да ещё и в короткие сроки. Но чудо случилось. И прекрасная Галина из Тамбовской области решила, что пятая собака из приюта – отличная идея! А Мо из Бурятии – вообще лучший вариант, – говорится на официальной странице организации во «ВКонтакте».



Теперь у пса новая кличка – Мишка. Он счастливый обладатель зелёного газона, строящегося вольера и большой любящей семьи. Кстати, к новым владельцам животное отправили на зоотакси.





